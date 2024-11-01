edición general
El precio de la bombona de butano baja mañana un 4% hasta los 15,46 euros

El mercado de GLP envasado mantiene su descenso estructural con una demanda que retrocede más del 25% desde 2010

pip #2 pip
Desde que ya no te lo traen a casa, el butano ha perdido todo el erotismo y todo el interés.
#3 Quillotro
#2 Tranquilo, pervertido, que siempre te quedará el fontanero...
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro
#2 no te lo traeran a ti... a mi me lo siguen trayendo
#7 Eukherio
#2 Quedan menos, pero sigue habiendo. Nada te impide pedir bombonas solo por vicio.
#8 xabiMola
#2 en coruña lo siguen trayendo la verdad
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Ya no se ven camiones de repartidores de bombonas, poco negocio es.
#1 Quillotro *
Vaya. Ahora que no vamos a tener huevos para freír...
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Los huevos hay que tratarlos ya como producto delicatessen.
