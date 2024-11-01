·
Pradas señala Mazón: asegura que le informó de la posibilidad de enviar el ES-Alert durante su almuerzo a El Ventorro
La jueza incorpora las llamadas de Mazón a la investigación y nuevas imágenes del Cecopio muestran a Pradas admitiendo "preocupación" por el Poio antes de las 14 h
etiquetas
:
dana
,
valencia
,
mazón
,
cabrón
,
pradas
#2
txematools
Ella era la responsable al mando. En vez de ejercerlo, esperó y esperó y esperó a que alguien se hiciera cargo de lo que no tenía ni puñetera idea de cómo gestionar.
Cuando un inútil, Mazón, se rodea de otros como él para gobernar, pasan cosas.
9
K
97
#4
mariKarmo
Ha olido cárcel y ha pensado "esto yo no me lo como".
Veremos la periodista qué dice el lunes.
6
K
75
#6
El_dinero_no_es_de_nadie
#4
Pues se lo va a comer porque ella era la responsable al mando del CECOPI
Da igual lo que diga la periodista de si informó o no a Mazón, eso no elimina su responsabilidad en el puesto.
2
K
51
#8
mariKarmo
#6
totalmente, pero creo que ha decidido que ya que cae, que caigan todos.
0
K
13
#5
Feindesland
Cabrón en las etiquetas. Todo muy fino.
0
K
20
#7
Antipalancas21
#5
Si impera la cultura sobre todo en las etiquetas.
0
K
20
#1
cenutrios_unidos
Pedazo de almuezro...con final feliz...
0
K
14
#3
verocla
0
K
12
