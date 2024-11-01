edición general
Pradas señala Mazón: asegura que le informó de la posibilidad de enviar el ES-Alert durante su almuerzo a El Ventorro

Pradas señala Mazón: asegura que le informó de la posibilidad de enviar el ES-Alert durante su almuerzo a El Ventorro

La jueza incorpora las llamadas de Mazón a la investigación y nuevas imágenes del Cecopio muestran a Pradas admitiendo "preocupación" por el Poio antes de las 14 h

txematools #2 txematools
Ella era la responsable al mando. En vez de ejercerlo, esperó y esperó y esperó a que alguien se hiciera cargo de lo que no tenía ni puñetera idea de cómo gestionar.

Cuando un inútil, Mazón, se rodea de otros como él para gobernar, pasan cosas.
mariKarmo #4 mariKarmo
Ha olido cárcel y ha pensado "esto yo no me lo como".

Veremos la periodista qué dice el lunes.
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Pues se lo va a comer porque ella era la responsable al mando del CECOPI

Da igual lo que diga la periodista de si informó o no a Mazón, eso no elimina su responsabilidad en el puesto.
mariKarmo #8 mariKarmo
#6 totalmente, pero creo que ha decidido que ya que cae, que caigan todos.
Feindesland #5 Feindesland
Cabrón en las etiquetas. Todo muy fino.

xD xD xD
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 Si impera la cultura sobre todo en las etiquetas.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pedazo de almuezro...con final feliz...
verocla #3 verocla
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
