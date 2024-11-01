edición general
Pradas pasa a la ofensiva y aporta munición por primera vez a la jueza de la dana para ir a por un Mazón aforado

El abogado de Salomé Pradas, el letrado Eduardo de Urbano, trató varias veces de que su clienta aflojara. Sin éxito. No pasó desapercibido para nadie. El careo entre la exconsellera investigada y el exjefe de gabinete de Carlos Mazón supuso la segunda comparecencia de Pradas ante la jueza de la dana, pero la primera en la que apuntaba directa y abiertamente al expresident de la Generalitat. Pradas repitió un par de veces: “Aunque me ponga caras mi abogado...” antes de entrar al trapo y desmentir taxativamente al exjefe de gabinete de Mazón.

4 comentarios
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
En cuanto este caso pase al Tribunal Supino de Valencia, se quedará años y años aparcado por los juecezuelos militantes, negando toda justicia a las víctimas de la derecha.
sotillo #3 sotillo
#2 La casualidad y las malas intenciones hicieron que el caso cayera en manos de una juez con mayúsculas, han tratado de retirarla del caso con falsas acusaciones y no ha colado, está haciendo una instrucción impecable, rellenando todos los huecos de lo que pasó durante estos días y no está dejando margen a la mentira y al no me acuerdo, está cazando las mentiras y los bulos de todos los responsables y además, como en el caso de Feijoo, de los encubridores, no se en que terminará y es muy posible que sea como dices, para muestra reciente el caso Montoro o el del ciudadano Quiron, pero lo que está dejando escrito ya tiene una sentencia de culpables de cara a quien quiera verlo, el resto ya sabemos cómo va
Feindesland #1 Feindesland
¿Pensaba que lo dejarían en paz? NO. El siguiente ya está avisado.

Para que aprenda. Por dimitir.
toshiro #4 toshiro
Estos llegarán a un acuerdo para no cargar con ninguna responsabilidad ninguno.
