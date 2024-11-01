Pradas pasa a la ofensiva y aporta munición por primera vez a la jueza de la dana para ir a por un Mazón aforado

El abogado de Salomé Pradas, el letrado Eduardo de Urbano, trató varias veces de que su clienta aflojara. Sin éxito. No pasó desapercibido para nadie. El careo entre la exconsellera investigada y el exjefe de gabinete de Carlos Mazón supuso la segunda comparecencia de Pradas ante la jueza de la dana, pero la primera en la que apuntaba directa y abiertamente al expresident de la Generalitat. Pradas repitió un par de veces: “Aunque me ponga caras mi abogado...” antes de entrar al trapo y desmentir taxativamente al exjefe de gabinete de Mazón.