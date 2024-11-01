edición general
10 meneos
11 clics
PP y Vox vetaron en la comisión de investigación de las Corts las imágenes del Cecopi que grabó la Generalitat

PP y Vox vetaron en la comisión de investigación de las Corts las imágenes del Cecopi que grabó la Generalitat

La alianza entre PP y Vox vetó en la comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes el video rodado por un cámara contratado por Emergencias con imágenes de recurso del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del día de la catástrofe. Se trata, a falta de una grabación oficial de la reunión, de una de las pruebas clave de la investigación de la tragedia del 29 de octubre.

| etiquetas: mazón , dana , pp , corrupción , valencia , vox , cecopi
8 2 0 K 113 actualidad
3 comentarios
8 2 0 K 113 actualidad
meroespectador #2 meroespectador *
Mentían, mienten y mentirán, ahí están esas 200 personas muertas y ciudades arrasadas por su incompetencia. Hoy sigue siendo evidente su incapacidad para reconocer las causas o tan siquiera un año después completar una reconstrucción aún habiéndoles regado de millones. ¿Donde está el general Gan Pampols habiendo cobrado 100000 euros? y lo único que fue capaz de hacer fue un contrato a dedo con Price WaterHouse Coopers para que le dijera lo que tenía que hacer.
1 K 27
Thornton #3 Thornton
#2 227 muertos, no redondees a la baja.
0 K 20

menéame