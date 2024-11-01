PP y Vox vetaron en la comisión de investigación de las Corts las imágenes del Cecopi que grabó la Generalitat

La alianza entre PP y Vox vetó en la comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes el video rodado por un cámara contratado por Emergencias con imágenes de recurso del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del día de la catástrofe. Se trata, a falta de una grabación oficial de la reunión, de una de las pruebas clave de la investigación de la tragedia del 29 de octubre.