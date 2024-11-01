PP y Vox retrasan sin fecha la comparecencia de las víctimas de la dana en las Corts Valencianes

La comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes avanza a paso de tortuga, con comparecencias fijadas a cuentagotas y sin la documentación requerida a la Generalitat Valenciana. Tras semanas de inactividad, este jueves se ha reunido la Mesa de la comisión, presidida por Vox, que ha acordado algunas comparecencias de técnicos y expertos para el próximo 30 de septiembre, una vez superado el debate de política general en la Cámara.