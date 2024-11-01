edición general
PP y Vox retrasan sin fecha la comparecencia de las víctimas de la dana en las Corts Valencianes

La comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes avanza a paso de tortuga, con comparecencias fijadas a cuentagotas y sin la documentación requerida a la Generalitat Valenciana. Tras semanas de inactividad, este jueves se ha reunido la Mesa de la comisión, presidida por Vox, que ha acordado algunas comparecencias de técnicos y expertos para el próximo 30 de septiembre, una vez superado el debate de política general en la Cámara.

fareway #1 fareway
Son escoria. ¿Esto son gestores?
2 K 39
adimdrive #3 adimdrive *
#1 Además de escoria son unos putos cobardes de mierda
No saben gestionar nada más que su mafia para robarnos, muera quien muera.
4 K 61
mariKarmo #4 mariKarmo
#1 Van a perder las elecciones. Vamos a movilizar a toda España para que ese día salgan de sus casas. Nos sobran los motivos.
3 K 50
#6 NoMeVeas
#4 Mañana, todos somos kale borroka
2 K 32
mariKarmo #7 mariKarmo
#6 Cómo era aquello.... "rojos fusilables".
0 K 16
ochoceros #5 ochoceros
#1 Escoria, no sé, pero como indica la noticia son los reyes del retraso.
0 K 11
mariKarmo #2 mariKarmo
Luego dicen de Venezuela.

Venezuela acaba convertido allí por donde pasa el PP: misera, robo, muerte y destrucción.
0 K 16
#8 uvi
Desde la modélica transición y quitando a ETA de la ecuación, ¿con que gobiernos han muerto más ciudadanos por negligencias de sus gobernantes?
0 K 10

