PP y Vox retrasan sin fecha la comparecencia de las víctimas de la dana en las Corts Valencianes

La comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes avanza a paso de tortuga, con comparecencias fijadas a cuentagotas y sin la documentación requerida a la Generalitat Valenciana. Tras semanas de inactividad, este jueves se ha reunido la Mesa de la comisión, presidida por Vox, que ha acordado algunas comparecencias de técnicos y expertos para el próximo 30 de septiembre, una vez superado el debate de política general en la Cámara.
| etiquetas: corts valencianes , comisión dana , comparecencias
No saben gestionar nada más que su mafia para robarnos, muera quien muera.
Venezuela acaba convertido allí por donde pasa el PP: misera, robo, muerte y destrucción.