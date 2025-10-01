edición general
PP y Vox rechazan reprobar a Camarero por su “abandono” del Cecopi y de los 37 fallecidos de teleasistencia en la DANA

El pleno de Les Corts rechazará con los votos de PP y Vox reprobar a la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, por “abandonar” el Cecopi en la tarde de la dana para irse a entregar unos premios y por “dejar abandonados a su suerte” a los 37 usuarios del servicio de teleasistencia que fallecieron ahogados durante esa jornada, como pedía el PSPV.

