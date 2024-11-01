edición general
PP, Vox, Podemos y dos diputados de Sumar tumban el traspaso de inmigración acordado por PSOE y Junts para Cataluña

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes la admisión a trámite de la proposición de ley impulsada por el PSOE y Junts para delegar competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. La iniciativa ha sido tumbada por 177 votos en contra frente a 173 a favor, sin ninguna abstención. A los votos del PP, Vox y UPN, ya previstos, se han sumado los de Podemos y dos diputados de Sumar: Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), lo que ha inclinado la balanza contra el texto.

#3 jfgaliza *
Después de que Junts votase en contra de la reducción de jornada, no entiendo cómo no fueron el 100% de los diputados de Sumar los que votaron en contra...
Ainhoa_96 #5 Ainhoa_96
#3 Porque los diputados catalanes de Sumar están a favor del traspaso de esas competencias.
cosmonauta #4 cosmonauta *
Podemos votando con PP y Vox.

Si es que en el fondo son lo mismo con otro color :troll: :troll:
tdgwho #6 tdgwho
#4 a algunos nos gusta ver el mundo arder eh? xD
#1 Klamp
Yoli espabila aprende a negociar o da pasa a otros que sepan
Pertinax #2 Pertinax
#1 Para una cosa que hace bien Podemos...
