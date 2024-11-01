PP, Vox, Podemos y dos diputados de Sumar tumban el traspaso de inmigración acordado por PSOE y Junts para Cataluña

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes la admisión a trámite de la proposición de ley impulsada por el PSOE y Junts para delegar competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. La iniciativa ha sido tumbada por 177 votos en contra frente a 173 a favor, sin ninguna abstención. A los votos del PP, Vox y UPN, ya previstos, se han sumado los de Podemos y dos diputados de Sumar: Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), lo que ha inclinado la balanza contra el texto.