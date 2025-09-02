PP y Vox fuerzan la votación en el Congreso de la reducción de jornada sin que Trabajo tenga aún el respaldo de Junts

“Una serie de errores de PSOE y Sumar han hecho que se votara en la junta de portavoces aplazar el debate a la totalidad, y han perdido la votación”. El ministerio dijo en julio que el aplazamiento de entonces no impedía que la reducción de jornada entrase en vigor en los plazos previstos, es decir, que el recorte de 40 a 37 horas y media se aplique antes de que acabe 2025. El Gobierno ya falló ante el primer plazo anunciado y comprometido en el pacto PSOE-Sumar, las 38 horas y media en 2024, pero espera cumplir con las 37 y media antes de...
| etiquetas: pp , vox , fuerzan , votación , congreso , reducción , jornada
Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal
… » ver todo el comentario
… » ver todo el comentario
La Junta de Portavoces, con los votos de PP, Vox y UPN (que representa temporalmente al Grupo Mixto y ha inclinado la balanza hacia
… » ver todo el comentario