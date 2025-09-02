edición general
PP y Vox fuerzan la votación en el Congreso de la reducción de jornada sin que Trabajo tenga aún el respaldo de Junts

“Una serie de errores de PSOE y Sumar han hecho que se votara en la junta de portavoces aplazar el debate a la totalidad, y han perdido la votación”. El ministerio dijo en julio que el aplazamiento de entonces no impedía que la reducción de jornada entrase en vigor en los plazos previstos, es decir, que el recorte de 40 a 37 horas y media se aplique antes de que acabe 2025. El Gobierno ya falló ante el primer plazo anunciado y comprometido en el pacto PSOE-Sumar, las 38 horas y media en 2024, pero espera cumplir con las 37 y media antes de...

9 comentarios
Milmariposas #1 Milmariposas
Pues eso, una muestra más de que van como pollos sin cabeza {0x1f413}
#7 Suleiman
Yo creo que junts, mirando por el trabajador, seguro que acaba votando a favor. :troll: :troll: :troll:
#4 DonaldBlake
Ahora es cuando Junts debería decir "pues, lo apoyamos, por tontos". Sí, ya sé, va siendo hora de despertar.
Harkon #2 Harkon
Acuerdo íntegro entre PSOE y Sumar, página 11:

Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal

Andreham #3 Andreham *
El texto de Junts es muy crítico con el proyecto de reducción de jornada. En su enmienda a la totalidad menciona algunos problemas de la economía española, como la tasa de paro juvenil o la “falta de estrategia” para generar valor añadido. “Fiar la solución a la reducción por ley de la jornada laboral puede conllevar el efecto contrario al deseado más cuando los efectos de la medida impactarán solo en una parte y no se ajusta a los equilibrios consensuados entre los protagonistas”, dice el

#6 poxemita
#3 Charles Bronson en "Yo soy la izquierda".
Harkon #9 Harkon *
#3 El error al que se refiere la noticia es simplemente que no han podido retrasar la votación por meterse a discutir las enmiendas, gracias a ello han conseguido que al estar el representante de UPN que representa temporalmente al Grupo Mixto haya inclinado la balanza a forzar la votación, lo dice la propia noticia que dices haberte leido y que no has hecho:

La Junta de Portavoces, con los votos de PP, Vox y UPN (que representa temporalmente al Grupo Mixto y ha inclinado la balanza hacia

#5 poxemita
Ya era hora que se llevase a votación. Llevan desde la campaña con el palo y la zanahoria.
#8 Madmaxi
El teatrillo de la lzquierda cagona y vendida a los que los mantienen en la poltrona... el coletas se vengo con la mojona.
