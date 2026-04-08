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PP y Vox escenifican la negociación sin llegar a un acuerdo de gobierno en Aragón

PP y Vox escenifican la negociación sin llegar a un acuerdo de gobierno en Aragón

Es la primera vez, tras la cita electoral hace ahora dos meses. Ambas formaciones reconocen avances

| etiquetas: pp , vox , aragón
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3 comentarios
2 1 1 K 39 actualidad
#1 DenisseJoel
> Ambas formaciones reconocen avances

Siendo regres, estar avanzando es un fracaso.
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#2 Suleiman
Basta ya de teatro, si son lo mismo....
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Edheo #3 Edheo
#2 Ese es quizás el problema
Se sacan las navajas entre ellos por pillar la mejores poltronas
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menéame