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PP y Vox escenifican la negociación sin llegar a un acuerdo de gobierno en Aragón
Es la primera vez, tras la cita electoral hace ahora dos meses. Ambas formaciones reconocen avances
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#1
DenisseJoel
> Ambas formaciones reconocen avances
Siendo regres, estar avanzando es un fracaso.
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#2
Suleiman
Basta ya de teatro, si son lo mismo....
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#3
Edheo
#2
Ese es quizás el problema
Se sacan las navajas entre ellos por pillar la mejores poltronas
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Siendo regres, estar avanzando es un fracaso.
Se sacan las navajas entre ellos por pillar la mejores poltronas