edición general
1 meneos
 

PP y Vox descartan una iniciativa sobre violencia de género del PSOE que pedía crear unos premios dedicados a Nevenka Fernández

Los populares sólo remarcan su compromiso «irrenunciable, total y absoluto» y los de Abascal consideraron que el enfoque socialista es un «peligro» para las mujeres

| etiquetas: pp , vox , violencia de género
1 0 0 K 20 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 20 actualidad

menéame