PP y Vox consagran el borrado del golpe de Estado de 1936 y la dictadura de las leyes autonómicas

Baleares se ha sumado esta semana con la toma en consideración de la iniciativa a las cuatro comunidades en las que PP y Vox ya han unido sus votos para fulminar la memoria histórica autonómica con textos que obvian la sublevación y equiparan la República al franquismo.

| etiquetas: pp , vox , dictadura , franquismo , baleares
Lamantua #2 Lamantua
Nazis haciendo cosas de nazis. Nada nuevo cara al sol.
calde #1 calde *
Eso es!

Robarán, seguirá muriendo gente a centenares por su mala gestión, nos acabarán dejando sin pensiones o sanidad pública y llenos de deudas (tanto pública como privada), ... pero al menos, no cederán a lo "guoque" y salvarán a los toros! Y la raza pura castiza! (que nada tiene que ver con lo latino, ni lo moro, eh...)

Biba el catetismo! Y el fascismo!

¬¬
vviccio #3 vviccio *
Están para mentir. Mienten en el 11M, en la DANA, mienten en los cribados de cáncer y mentirán hasta en la leyes de la termodinámica.
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Nada nuevo bajo el sol. Ahora el PP no disimula, lo dice por dice a las claras, es heredero del régimen de Franco, y ahora que en Europa soplan vientos fascistas no se va a esconder.
