PP y Vox consagran el borrado del golpe de Estado de 1936 y la dictadura de las leyes autonómicas

Baleares se ha sumado esta semana con la toma en consideración de la iniciativa a las cuatro comunidades en las que PP y Vox ya han unido sus votos para fulminar la memoria histórica autonómica con textos que obvian la sublevación y equiparan la República al franquismo.
Robarán, seguirá muriendo gente a centenares por su mala gestión, nos acabarán dejando sin pensiones o sanidad pública y llenos de deudas (tanto pública como privada), ... pero al menos, no cederán a lo "guoque" y salvarán a los toros! Y la raza pura castiza! (que nada tiene que ver con lo latino, ni lo moro, eh...)
Biba el catetismo! Y el fascismo!