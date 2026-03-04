edición general
8 meneos
7 clics
El PP y Vox bloquean una comisión de investigación sobre el deterioro de la residencia para personas con discapacidad en Alicante

El PP y Vox bloquean una comisión de investigación sobre el deterioro de la residencia para personas con discapacidad en Alicante

Desde Compromís pretendían llevar a cabo una comisión de investigación para tratar estos hechos en las Cortes, pero la propuesta no ha contado con mayoría suficiente debido al rechazo del PP y de Vox. Francesc Roig, diputado valencianista, ha defendido la iniciativa mostrando fotos de los desperfectos y la suciedad de la residencia, donde ha habido denuncias por la presencia de ratas y cucarachas y donde se ha constatado la existencia de baños estropeados y los profesionales afirman duchar a los usuarios con botas de agua

| etiquetas: pp , vox , residencias , discapacidad , dependencia , alicante
6 2 0 K 84 actualidad
2 comentarios
6 2 0 K 84 actualidad
devilinside #1 devilinside
Total, se van a morir igual
0 K 11
Garbns #2 Garbns
Ls comisiones de investigación no sirven para nada, si hay pruebas al juez y a la trena si es verdad

Lo que digo se aplica a todos
0 K 10

menéame