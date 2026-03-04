El PP y Vox bloquean una comisión de investigación sobre el deterioro de la residencia para personas con discapacidad en Alicante

Desde Compromís pretendían llevar a cabo una comisión de investigación para tratar estos hechos en las Cortes, pero la propuesta no ha contado con mayoría suficiente debido al rechazo del PP y de Vox. Francesc Roig, diputado valencianista, ha defendido la iniciativa mostrando fotos de los desperfectos y la suciedad de la residencia, donde ha habido denuncias por la presencia de ratas y cucarachas y donde se ha constatado la existencia de baños estropeados y los profesionales afirman duchar a los usuarios con botas de agua