edición general
4 meneos
4 clics
El PP vota en contra de la reprobación propuesta por VOX de los concejales comunistas (IU) en Oviedo que colocaron una bandera palestina en el balcón municipal

El PP vota en contra de la reprobación propuesta por VOX de los concejales comunistas (IU) en Oviedo que colocaron una bandera palestina en el balcón municipal

«Es intolerable que la sede del Gobierno municipal sea utilizada para consignas ideológicas y partidistas», ha señalado VOX

| etiquetas: palestina , oviedo , pp , vox , iu , genocidio , extrema derecha
4 0 0 K 64 politica
3 comentarios
4 0 0 K 64 politica
#1 diablos_maiq
Los cabezahuecas no tienen problema en identificarse con los genocidas.
5 K 83
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Hace unos meses xD

Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Oviedo han escenificado este viernes su apoyo al Real Oviedo de cara al playoff.

Sonsoles Peralta (Vox) ha lucido una camiseta del Real Oviedo, de la época en la que el equipo estuvo en Tercera División. "En casa somos oviedistas de toda la vida y la afición se merece que este año consigamos subir a Primera", ha declarado.

www.lavozdeasturias.es/amp/noticia/azulcarbayon/2024/06/07/politicos-o  media
2 K 42
Dr.Who #3 Dr.Who *
barrunto algun problemita entre los pocos inteligentes que queden en el PP y la horda ayusista aneuronal. Porque como salga lo que está por salir puede quemarse electoralmene el partido, en beneficio de Vocs.

Lo lógico es que ante un genocidio abandonasen toda esta mierda de politiquerío basura de si el contrario está a favor yo en contra. Pero luego hay que ver, como en el caso de ayuso, cual es su deuda con la sionistada.
0 K 14

menéame