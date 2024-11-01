El PP usa el Senado contra Alegría y cita a Salazar en plena campaña de Aragón

El PP vuelve a instrumentalizar el Senado gracias a su mayoría absoluta y citará el próximo 5 de febrero a Paco Salazar en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. La comparecencia se producirá así a tres días de las elecciones de Aragón con el objetivo declarado de lanzar contra la candidata del PSOE, Pilar Alegría, la reunión que mantuvo con Salazar después de ser acusado de acoso y cesado como asesor de Pedro Sánchez en la Moncloa.