El PP usa el Senado contra Alegría y cita a Salazar en plena campaña de Aragón

El PP vuelve a instrumentalizar el Senado gracias a su mayoría absoluta y citará el próximo 5 de febrero a Paco Salazar en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. La comparecencia se producirá así a tres días de las elecciones de Aragón con el objetivo declarado de lanzar contra la candidata del PSOE, Pilar Alegría, la reunión que mantuvo con Salazar después de ser acusado de acoso y cesado como asesor de Pedro Sánchez en la Moncloa.

Con todas las trampas que hacen y lo cabreados que están, joder es que da miedo acercarse a un facha
Un acusado de acoso es llamado a la comisión del caso Koldo, después alguien les dice en esa comisión que el Senado se ha convertido en un circo y les entra un ataque de ira, cuando el desdoro es para el circo, que es mucho más serio que el Senado. Y la Junta Electoral ¿no tiene nada que decir?
