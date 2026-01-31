El PP urge al Gobierno a un decreto para revalorizar las pensiones

El Partido Popular ofrece su voto a favor en el Congreso después de que la medida decayera el pasado martes. El Partido Popular urge al Gobierno a presentar un decreto en el próximo Consejo de Ministros con la revalorización de las pensiones en exclusiva, algo para lo que ofrece su apoyo en el Congreso.
| etiquetas: pp , gobierno , decreto , revalorizar las pensiones
HDLGP.
Si en vez de estar grabando vídeos de propaganda hubieran preguntado al PP, hoy las pensiones estarían revalorizadas
www.meneame.net/story/campana-gobierno-contra-pp-pensiones-estaba-tan-
Recordemos que esta es la misma película del año pasado, y esto que lleva proponiendo el PP desde Noviembre, es exactamente lo que pasó
La propaganda del PSOE ya sólo se la tragan los retrasados mentales
Y la gente, en general.
Por no hablar de lo obvio, que muchas de esas pensiones no están exentas y pagan irpf, osea, que siguen contribuyendo aunque estén recibiendo sus pensiones.
La equidad intergeneracional que dicen, no?
al partido que defiende los derechos de pensionistas y trabajadores.
En mi opinión sólo se deberían revalorizar las pensiones bajas, de pensionistas sin rentas pasivas (acciones, alquileres), es decir, de aquellos que necesitan la pensión para llegar a final de mes. El resto que se sacrifiquen un poco por los jóvenes, que ni pueden independizarse, ni tener hijos ni tener un futuro claro, pero eso sí, cada vez les quitan más sueldo para pagar pensiones (lo del MEI que se han inventado ahora clama al cielo).
Ah, que no se han sacrificado ya. No han estado pagando sanidad, ni educación, ni servicios, ni seguridad a esos jóvenes desde que nacieron hasta que comenzaron a aportar a la sociedad por si mismos. Por no hablar de la cantidad de… » ver todo el comentario
Piensa que estos pensionistas que digo mayormente votan al PP, igual así te convenzo.