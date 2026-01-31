edición general
El PP urge al Gobierno a un decreto para revalorizar las pensiones

El Partido Popular ofrece su voto a favor en el Congreso después de que la medida decayera el pasado martes. El Partido Popular urge al Gobierno a presentar un decreto en el próximo Consejo de Ministros con la revalorización de las pensiones en exclusiva, algo para lo que ofrece su apoyo en el Congreso.

Jointhouse_Blues
Cínicos HDP. Por un lado andan llorando de lo insostenibles que son, y buscarán privatizarlas como hacen con la sanidad. Y ahora nos vienen con este teatrillo de cara a sus votantes viejunos, no sea que se enfaden y voten mal.
5
elGude
Para que puedan votar que no.
1
candonga1
Sí, como ellos hicieron durante años, una revalorización del 0,25% anual.

HDLGP.
0
luzer
#2 bueno, también recordar que buena parte del gobierno de M.RAJOY el IPC interanual estuvo varios años próximo a 0 e incluso por debajo.
0
TOTEMICO
#8 Entre 2011 y 2018 (Con Rajoy) las pensiones subieron un 4'60% mientras el IPC, en ese periodo, subió un 8'50% (pérdida para los pensionistas de 3'90%. Solo en 2014 con IPC (-1'00%) y 2015 con IPC (0%) subieron un 0'25% las pensiones. Ya que lo recuerdas que sea con precisión.
1
luzer
#10 bueno, se tu tambien preciso, que Rajoy entro en diciembre de 2011 y ese año la subida fue de 0% congeladas por zp, y dejo el gobierno en junio de 2018, mira hasta ahi, que el segundo semestre pego un arreon cojonudo.
0
powernergia
#8 En "buena parte" no, eso ocurrió un año, también con el gobierno del PSOE bajó el IPC en 2020 y en 2021 las pensiones se revalorizaron.
0
luzer
#16 2021?, ya me gustaría.
0
Bosquimano
Se vuelve a demostrar que a Pedro Sánchez le importaba mucho menos los pensionistas que poder criticar al PP

Si en vez de estar grabando vídeos de propaganda hubieran preguntado al PP, hoy las pensiones estarían revalorizadas

www.meneame.net/story/campana-gobierno-contra-pp-pensiones-estaba-tan-

Recordemos que esta es la misma película del año pasado, y esto que lleva proponiendo el PP desde Noviembre, es exactamente lo que pasó

La propaganda del PSOE ya sólo se la tragan los retrasados mentales
1
Malinke
#3 y de ahí este embite del PP.
0
Mimaus
#3 lo que se demuestra es que al PP le importa más llevar la contraria al gobierno que los pensionistas.
Y la gente, en general.
0
Chinchorro
#15 ¿Y porqué no lo pides a los jóvenes más favorecidos que aporten más? Estás hablando de personas que en su mayoría arrastran problemas de salud, que tienen que pagar cuidados y necesitan asistencia que el estado no cubre, y gracias a la cual pueden tener una calidad de vida en sus últimos años. Y que además, muchas de ellas, con su pensión, ayudan y mantienen a familiares, además de crear puestos de trabajo.
Por no hablar de lo obvio, que muchas de esas pensiones no están exentas y pagan irpf, osea, que siguen contribuyendo aunque estén recibiendo sus pensiones.
0
Chinchorro
#13 A mi no me tienes que convencer de nada. Si un pensionista cobra la máxima es porque se lo ha ganado. Ya tenga cinco o cincuenta, vote a vox o al partido de los comunistas nazis.
0
javi618
#14 No digo que no se lo hayan ganado, ni que no se merezcan su pensión, digo que para todo no hay, y que si está aquí todo cristo apretándose el cinturón, cobrando el SMI, viviendo en un piso compartido, sin poder tener hijos ni el futuro que sí tuvieron sus padres, qué menos que los jubilados que no necesitan su pensión se sacrifiquen un pelín, sólo un pelín, por los jóvenes más desfavorecidos.

La equidad intergeneracional que dicen, no?
0
Estoeslaostia
Ya se ha donde va ir mi voto:
al partido que defiende los derechos de pensionistas y trabajadores.
0
javi618
#7 O los unos o los otros, que el dinero de las pensiones sale de las cotizaciones de los trabajadores actuales.

En mi opinión sólo se deberían revalorizar las pensiones bajas, de pensionistas sin rentas pasivas (acciones, alquileres), es decir, de aquellos que necesitan la pensión para llegar a final de mes. El resto que se sacrifiquen un poco por los jóvenes, que ni pueden independizarse, ni tener hijos ni tener un futuro claro, pero eso sí, cada vez les quitan más sueldo para pagar pensiones (lo del MEI que se han inventado ahora clama al cielo).
0
Chinchorro
#9 "El resto que se sacrifiquen un poco por los jóvenes, que ni pueden independizarse, ni tener hijos ni tener un futuro claro, pero eso sí, cada vez les quitan más sueldo para pagar pensiones (lo del MEI que se han inventado ahora clama al cielo). "

Ah, que no se han sacrificado ya. No han estado pagando sanidad, ni educación, ni servicios, ni seguridad a esos jóvenes desde que nacieron hasta que comenzaron a aportar a la sociedad por si mismos. Por no hablar de la cantidad de…   » ver todo el comentario
0
javi618
#11 Estoy hablando de esos pensionistas que reciben la pensión máxima, con pisos alquilados, cuantiosos dividendos anuales de sus acciones, etc... Gente con la vida solucionada, que podrían mantener su estilo de vida sin problemas aunque no les revalorizasen la pensión cada año.

Piensa que estos pensionistas que digo mayormente votan al PP, igual así te convenzo.
menéame

menéame