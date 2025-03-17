El PP subvenciona con 220.000 euros de dinero público una procesión que no se celebraba desde la dictadura

Desde Andalucía laica no han tardado en criticar que ambas administraciones hayan empleado fondos públicos en un evento de estas características, lo que "vulnera gravemente el principio de aconfesionalidad de las instituciones públicas"... La procesión Magna Mariana vuelve a la ciudad de Huelva siete décadas después... La iniciativa ha sido posible gracias a una subvención de nada más y nada menos que 220.000 euros, salidos del Ayuntamiento y de la Diputación provincial, ambos liderados por el Partido Popular...