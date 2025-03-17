edición general
El PP subvenciona con 220.000 euros de dinero público una procesión que no se celebraba desde la dictadura

Desde Andalucía laica no han tardado en criticar que ambas administraciones hayan empleado fondos públicos en un evento de estas características, lo que "vulnera gravemente el principio de aconfesionalidad de las instituciones públicas"... La procesión Magna Mariana vuelve a la ciudad de Huelva siete décadas después... La iniciativa ha sido posible gracias a una subvención de nada más y nada menos que 220.000 euros, salidos del Ayuntamiento y de la Diputación provincial, ambos liderados por el Partido Popular...

32 comentarios
Comentarios destacados:      
ur_quan_master #2 ur_quan_master
200.000 leuris = Tres médicos menos en el ambulatorio.

Viva la virgen.
#13 Lusco2 *
#2 Si te los encuentras en la procesión siempre les puedes consultar algo. Ave Maria Purísima
imagosg #26 imagosg
#2 MCD + MCV + MCTM
Antipalancas21 #31 Antipalancas21
#2 Y 5 profesores menos en primaria......
ixo #6 ixo
Luego les dices de acondicionar las aulas de los críos para que no se asfixien en verano y se mueran de frío en invierno, y los muy cabrones votan en contra. No falta dinero, sobran chorizos. :wall:
jewel_throne #3 jewel_throne
Estas con las cosas que realmente preocupan al pueblo.
alcama #7 alcama
#3 Pudiendo subvencionar películas a Eduardo Casanova , no se cómo se les ocurre subvencionar esto
Kasterot #12 Kasterot
#7 eres un maestro metiendo mierda. ¿Pero que opinas de la noticia?
elGude #30 elGude
#12 no tiene opinión
#16 Cilantro
#3 a estas alturas ya no se puede alegar ignorancia, esto es ni más ni menos que lo que el pueblo quiere porque es lo que ha votado.
javierchiclana #10 javierchiclana
#8 Sí es una procesión pero, especial, con muchas vírgenes. El artículo no contradice lo que dices.
2 K 31
javierchiclana #5 javierchiclana
Desde Andalucía laica no han tardado en criticar que ambas administraciones hayan empleado fondos públicos en un evento de estas características, lo que "vulnera gravemente el principio de aconfesionalidad de las instituciones públicas".

"De nuevo observamos cómo grupos de presión religiosa (cofradías) consiguen que una celebración particular, y socialmente muy controvertida, sea sufragada con fondos públicos, contraviniendo la aconfesionalidad de la Constitución

Sandilo #8 Sandilo *
#5 Lo primero que no tienen nada que ver con Franco. La Magna no es una procesión, en un evento que llama a procesionar en esta ocasión a 24 vírgenes.

Se celebró la Magna Mariana en 1954 por ser año Mariano, no por Franco. Y en su clausura estuvo el mismísimo Papa.

Ahora se vuelve a celebrar por un acuerdo entre hermandades y el propio ayuntamiento de Huelva.
The_real_deal #22 The_real_deal
#8 el mismísimo Papa

El encubre pederastas?
#9 luckyy
La ultra derecha y la ultra ultraderescha están siempre a la última!!!
#1 laruladelnorte
A lo largo del trayecto se han dispuesto un total de 6.000 sillas desde las que poder disfrutar del evento, previo pago, eso sí. No obstante, la mayor parte de los asistentes no gozará del privilegio de verlo sentado, pues se esperan alrededor de 150.000 personas.

El negocio de la fe,que bien viven los listos a cuenta de los creyentes... :foreveralone:
#21 Eukherio
#1 150.000 contando a la gente que se tiene que joder porque sale de casa o del bar, se la encuentra de frente y tiene que esperar a que pasen para cruzar. Yo también he visto varias procesiones así.
vicus. #11 vicus.
Es como ir detrás del santo o la santa, en procesión poniendo un billete de x valor en la capa pero con el dinero de los demás.
#4 unocualquierax
Para pasear unos muñecos de madera ¿ necesitan ese dinero ?.
javierchiclana #23 javierchiclana *
#4 Según el artículo son 24 moñecas cada una con su engalanamiento, flores, velas, el coste de transportarlas desde los pueblos de la provincia de Huelva y de los costaleros. Una verdadera orgía de adoración a pagar por toda la ciudadanía.
#25 DonaldBlake
#23 ¿Eso arde bien?
angelitoMagno #14 angelitoMagno
Bueno, pero al menos no se gastaron dinero en gambas.
ochoceros #29 ochoceros
#24 Lo de #20 puedes estar seguro que no revierte más que a manos privadas: www.elcorreoweb.es/semana-santa/2025/03/17/precios-sillas-palcos-seman

La secta está ahí con el único objetivo de hacer caja, hace mucho que los mercaderes del templo se quitaron la careta. Y lo tienen tan bien montado que les resulta demasiado fácil hasta sin tener que llenar las iglesias de adeptos.
Valdreu #17 Valdreu
Si se elimina la parte de procesión que no se celebra desde el franquismo, me faltan datos.

Abel Caballero se gasta eso y más en las navidades de Vigo, la gente va a ver las luces y la ciudad ingresa un pastón a costa de joder a los vecinos, el componente religioso es lo de menos. ¿Esto es una procesión que le interesa a cuatro cofrades o tiene tirón?

Si fuera un desfile de payasos diría lo mismo, si le interesa a cuatro, no se subvencionan caprichos y menos religiosos, pero si hay un retorno económico importante hay que valorar si a los vecinos les compensa.
ochoceros #20 ochoceros
#17 Sí, las procesiones suelen dar bastante retorno económico. Otra cosa es que se vaya al Vaticano.  media
Valdreu #24 Valdreu
#20 Pero eso ¿quién lo cobra? Lo de valorar el retorno ecónomico es a los ciudadanos que lo pagan con sus impuestos, no a los cofrades que se lo llevan caliente xD

Se puede subvencionar a un promotor para que los Rolling toquen en tu ciudad, el promotor seguro que va a ganar dinero, el tema es si los vecinos también van a sacar tajada del concierto, y si les compensa.
riska #32 riska
#17 No crea valor añadido. Que lo destine mejor a la ciencia, que tarde o temprano lo recuperará.
paputayo #28 paputayo
Es curioso, estas mierdas que tanto gustan a los derechones creyentes que siempre tienen que acabar sufragando en parte con dinero público. ¿No tienen tanto dinero para adorar a su Dios? Pues que lo paguen. Bastante joden cortando calles y molestando a quien pasa de estas cosas.
Tyler.Durden #27 Tyler.Durden
Menos mal que el pp venía a acabar con los chiringuitos! xD
#15 jjmf
Y el problema dónde está? Aquí en Valencia tenemos la Ofrenda de Flores a la virgen que comenzó en el Franquismo y a nadie se le ocurre quitarla por ser franquista.
Guanarteme #18 Guanarteme
#15 Una cosa es que se haya mantenido a lo largo de los años y otra es que se vuelva a hacer cuando hacía décadas que no se celebraba, creo que la diferencia está clara.

Además no es barata, precisamente y causa molestias.
nvcnnssr #19 nvcnnssr
#15 pues deberían
