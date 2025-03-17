El PP subvenciona con 220.000 euros de dinero público una procesión que no se celebraba desde la dictadura

Desde Andalucía laica no han tardado en criticar que ambas administraciones hayan empleado fondos públicos en un evento de estas características, lo que "vulnera gravemente el principio de aconfesionalidad de las instituciones públicas"... La procesión Magna Mariana vuelve a la ciudad de Huelva siete décadas después... La iniciativa ha sido posible gracias a una subvención de nada más y nada menos que 220.000 euros, salidos del Ayuntamiento y de la Diputación provincial, ambos liderados por el Partido Popular...
Viva la virgen.
"De nuevo observamos cómo grupos de presión religiosa (cofradías) consiguen que una celebración particular, y socialmente muy controvertida, sea sufragada con fondos públicos, contraviniendo la aconfesionalidad de la Constitución
Se celebró la Magna Mariana en 1954 por ser año Mariano, no por Franco. Y en su clausura estuvo el mismísimo Papa.
Ahora se vuelve a celebrar por un acuerdo entre hermandades y el propio ayuntamiento de Huelva.
El encubre pederastas?
El negocio de la fe,que bien viven los listos a cuenta de los creyentes...
La secta está ahí con el único objetivo de hacer caja, hace mucho que los mercaderes del templo se quitaron la careta. Y lo tienen tan bien montado que les resulta demasiado fácil hasta sin tener que llenar las iglesias de adeptos.
Abel Caballero se gasta eso y más en las navidades de Vigo, la gente va a ver las luces y la ciudad ingresa un pastón a costa de joder a los vecinos, el componente religioso es lo de menos. ¿Esto es una procesión que le interesa a cuatro cofrades o tiene tirón?
Si fuera un desfile de payasos diría lo mismo, si le interesa a cuatro, no se subvencionan caprichos y menos religiosos, pero si hay un retorno económico importante hay que valorar si a los vecinos les compensa.
Se puede subvencionar a un promotor para que los Rolling toquen en tu ciudad, el promotor seguro que va a ganar dinero, el tema es si los vecinos también van a sacar tajada del concierto, y si les compensa.
Además no es barata, precisamente y causa molestias.