El PP impulsa una LNP para blindar a los hoteles baleares frente a los okupas

El PP impulsa una reforma de la Ley de Turismo para dotar a los establecimientos turísticos de un derecho de admisión reforzado y desalojo exprés.

rendri #2 rendri
Okupandose de lo que importa, luego si no hay trabajadores para esos hoteles o tienen que "vivir" en casas flotantes da igual. Total, los iban a votar igual.
eltercerhombre #1 eltercerhombre
¿Y al resto que?
Olepoint #3 Olepoint
El PP siempre preocupándose por los ciudadanos. :troll:
