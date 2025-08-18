·
8
meneos
13
clics
El PP desdeña el pacto propuesto por Pedro Sánchez y el Gobierno pide responsabilidad
Ester Muñoz tilda la iniciativa de “cortina de humo” y acusa al presidente de “polarizar”.
|
etiquetas
:
psoe
,
pp
6
2
0
K
63
politica
5 comentarios
#1
Deviance
*
Joooder, acertadísima aquí la
LUMBRERAS;
(por favor léase con sarcasmo y sin mala baba):
"
CORTINA DE HUMO
" dice....
No tienen límite (en la ignorancia o en la falta de respeto) esta gente ya. Fuera coña.
2
K
35
#2
XtrMnIO
Qué van a decir los traidores a España del PP?
1
K
23
#4
laruladelnorte
“Su pacto de Estado no apaga los incendios ni da soluciones a la gente que está ahora mismo perdiéndolo todo. La gente esperaba mucho más [de Sánchez] que una huida hacia delante o una cortina de humo para intentar salvar la imagen después de haber estado desaparecido durante una semana”,
El cinismo de esta gente no tiene medida.
1
K
23
#3
_219
La verdad es que el nivel de la oposición actual en España es lamentable. Les falta decir que la culpa del incendio es de Sánchez porque es pirómano.
0
K
11
#5
tdgwho
#3
Decir que la culpa es del cambio climático cuando todos los fuegos han sido provocados....
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
