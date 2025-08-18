edición general
El PP desdeña el pacto propuesto por Pedro Sánchez y el Gobierno pide responsabilidad

El PP desdeña el pacto propuesto por Pedro Sánchez y el Gobierno pide responsabilidad

Ester Muñoz tilda la iniciativa de “cortina de humo” y acusa al presidente de “polarizar”.

Deviance #1 Deviance *
Joooder, acertadísima aquí la LUMBRERAS; (por favor léase con sarcasmo y sin mala baba):
"CORTINA DE HUMO" dice....
No tienen límite (en la ignorancia o en la falta de respeto) esta gente ya. Fuera coña.
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Qué van a decir los traidores a España del PP?
#4 laruladelnorte
“Su pacto de Estado no apaga los incendios ni da soluciones a la gente que está ahora mismo perdiéndolo todo. La gente esperaba mucho más [de Sánchez] que una huida hacia delante o una cortina de humo para intentar salvar la imagen después de haber estado desaparecido durante una semana”,

El cinismo de esta gente no tiene medida.
#3 _219
La verdad es que el nivel de la oposición actual en España es lamentable. Les falta decir que la culpa del incendio es de Sánchez porque es pirómano.
tdgwho #5 tdgwho
#3 Decir que la culpa es del cambio climático cuando todos los fuegos han sido provocados....
