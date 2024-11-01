edición general
El PP cita a Ábalos en el Senado un día antes de la declaración de Feijóo ante la jueza de la DANA

El Partido Popular ha citado a declarar en el Senado a José Luis Ábalos por el "caso mascarillas" el jueves 8 de enero, un día antes de la declaración de Alberto Núñez Feijóo en el juzgado que investiga la gestión política de la Dana que asoló especialmente a la Comunitat Valenciana. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, argumentó que "Ábalos es el hombre para todo de Sánchez y tiene la llave de la caja fuerte de los secretos del sanchimso", ha dicho.

vicus.
Lo que sea menos hablar de los problemas reales de la gente, conte de la vida, vivienda y demás cosas del comer..
