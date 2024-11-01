El PP cita a Ábalos en el Senado un día antes de la declaración de Feijóo ante la jueza de la DANA

El Partido Popular ha citado a declarar en el Senado a José Luis Ábalos por el "caso mascarillas" el jueves 8 de enero, un día antes de la declaración de Alberto Núñez Feijóo en el juzgado que investiga la gestión política de la Dana que asoló especialmente a la Comunitat Valenciana. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, argumentó que "Ábalos es el hombre para todo de Sánchez y tiene la llave de la caja fuerte de los secretos del sanchimso", ha dicho.