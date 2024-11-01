El PP de Azcón repetiría resultado y Vox crecería hasta ser única llave de Gobierno en Aragón, según el CIS

El último barómetro del CIS para Aragón mantiene al Partido Popular (PP) como la primera fuerza en la comunidad de cara a las elecciones del 8F, con una estimación de entre 25 y 29 escaños y un porcentaje de votos similar al que obtuvo en 2023, en torno al 35,%. El PSOE bajaría tres puntos y no tendría opción de gobernar, mientras que Vox subiría con fuerza y obtendría entre 10 y 13 diputados, lo que le convertiría en la única llave de gobierno.
| etiquetas: argon , pp , azcón , gobierno , cis , vox , resultado , encuesta
No son capaces de crecer. Con toda la sangría que está teniendo el PSOE, y el PP no sube.
Recordemos que en Extremadura perdió votos y si sacó un diputado más fue por la altísima abstención.
Yo he votado a partidos surgido del fin del bipartidismo, pero visto lo visto y como se fragmenta el parlamento, ojalá volviéramos a la situación original donde los partidos alternativos eran irrelevantes.
Yo creo que tienen pavor a tener que gobernar en algún momento. En cuanto tengan que gestionar, es cuando se acabó VOX.