El PP de Azcón repetiría resultado y Vox crecería hasta ser única llave de Gobierno en Aragón, según el CIS

El último barómetro del CIS para Aragón mantiene al Partido Popular (PP) como la primera fuerza en la comunidad de cara a las elecciones del 8F, con una estimación de entre 25 y 29 escaños y un porcentaje de votos similar al que obtuvo en 2023, en torno al 35,%. El PSOE bajaría tres puntos y no tendría opción de gobernar, mientras que Vox subiría con fuerza y obtendría entre 10 y 13 diputados, lo que le convertiría en la única llave de gobierno.

angelitoMagno #2 angelitoMagno
El gran problema del PP, lo que le puede hacer que se vuelvan a quedar sin la presidencia del gobierno.

No son capaces de crecer. Con toda la sangría que está teniendo el PSOE, y el PP no sube.

Recordemos que en Extremadura perdió votos y si sacó un diputado más fue por la altísima abstención.
obmultimedia #5 obmultimedia *
Tezanos no es de fiar ( segun dice el PP)
vicvic #6 vicvic *
A esto nos ha conducido el fin del bipartidismo. Al PSOE también le afecta, armando gobiernos y pactos contra su propia naturaleza.

Yo he votado a partidos surgido del fin del bipartidismo, pero visto lo visto y como se fragmenta el parlamento, ojalá volviéramos a la situación original donde los partidos alternativos eran irrelevantes.
#4 Review
Después de ver cómo gobiernan los ultras en EEUU, aquí los experimentos con gaseosa, a ver si se les mete en la cabeza a mucha gente
A.more #1 A.more
Vox. Gran solucionador de problemas. Pa cagarse
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#1 VOX sube porque han eludido entrar en cualquier gobierno. Como dirían ellos, están muy cómodos viendo los toros desde la barrera.

Yo creo que tienen pavor a tener que gobernar en algún momento. En cuanto tengan que gestionar, es cuando se acabó VOX.
