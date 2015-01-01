edición general
14 meneos
22 clics
El PP de Ayuso contradice a Feijóo al afear al Gobierno no declarar el estado de emergencia nacional por los incendios

El PP de Ayuso contradice a Feijóo al afear al Gobierno no declarar el estado de emergencia nacional por los incendios

Génova defiende que transferir la competencia al gobierno “no cambiaría nada”, mientras que el PP de Ayuso exige al gobierno declarar la emergencia

| etiquetas: ayuso , pp , estado de emergencia , feijóo
11 3 1 K 149 politica
10 comentarios
11 3 1 K 149 politica
Comentarios destacados:    
makinavaja #1 makinavaja
Ya ni se aclaran entre ellos... hasta un rebaño de ovejas sabe balar al unísono... :-D
4 K 58
reivaj01 #6 reivaj01 *
#1 para los que estamos fuera, la mafia nos parece un conjunto homogéneo pero, en realidad, en su interior hay distintas famiglias.
1 K 19
#7 soberao
#1 Feijoo se jubila en unos años, pero a Ayuso le va a hacer falta la presidencia del gobierno para indultar a su novio. Es una cuestión de prioridades personales no cuestiones de su partido.
2 K 33
#8 Traxtos
#1 El rebaño ya balará cuando sea necesario.
0 K 7
#9 chavi
Es la repetida tactica pepera de.decir una cosa y la.contraria.para que cada acólito se agarre a lo que prefiera
0 K 13
fareway #2 fareway
No se contradicen. Ambos escupen bilis y en ocasiones parece que en diferente dirección pero no deja de ser bilis pepera, cargada de rabia por lo que iba a ser "El retorno de la derecha" hace unos añitos.

Por cierto, para peperos y voxeros, el libro de Losantos del fracasado retorno está en oferta en tapa dura: 5,65€: www.amazon.es/El-retorno-Derecha-F-COLECCION/dp/8467065133/?_encoding=
0 K 11
#3 yarkyark *
Ya ha vuelto el obseso de ayuso. Toca tragar noticias de ayuso sin parar por cualquier estupidez. Encima consigue lo que ayuso quiere: Que hablen de ella. Bien o mal pero que hablen de ella.

www.meneame.net/search?u=Delay&q=ayuso

1118 noticias enviadas de ayuso le deben parecer pocas.
0 K 11
fareway #5 fareway
#3 Pues ignóralas.
0 K 11
ayatolah #10 ayatolah *
Si transferir la competencia al Estado en Nivel 3 no cambia nada ¿para qué lo incluyeron en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil? que si nos fijamos en la fecha, tuvo que ser aprobada con la mayoría absoluta del PP.

No están de acuerdo con sus propias leyes? No saben hacer leyes? Se pasan sus propias leyes por el forro?
0 K 10
canduteria #4 canduteria
Y quien hace caso a esta idiota...
0 K 7

menéame