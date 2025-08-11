El PP de Aragón justifica los cánticos de 'Pedro Sánchez, hijo de puta' en Huesca: "Es el hit del verano"

El PP de Aragón intensifica su campaña contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los populares han justificado este lunes los gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" que se pudieron escuchar el pasado sábado en Huesca en el pregón de las fiestas de San Lorenzo. "Se ha convertido en el hit del verano", ha dicho Juan Pablo Artero, diputado autonómico del PP, que ha defendido que el grito "lo único que demuestra es el hartazgo de una población cansada de la corrupción que inunda al Gobierno de Sánchez y al PSOE en nuestra comunidad".