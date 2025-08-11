edición general
El PP de Aragón justifica los cánticos de 'Pedro Sánchez, hijo de puta' en Huesca: "Es el hit del verano"

El PP de Aragón justifica los cánticos de 'Pedro Sánchez, hijo de puta' en Huesca: "Es el hit del verano"

El PP de Aragón intensifica su campaña contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los populares han justificado este lunes los gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" que se pudieron escuchar el pasado sábado en Huesca en el pregón de las fiestas de San Lorenzo. "Se ha convertido en el hit del verano", ha dicho Juan Pablo Artero, diputado autonómico del PP, que ha defendido que el grito "lo único que demuestra es el hartazgo de una población cansada de la corrupción que inunda al Gobierno de Sánchez y al PSOE en nuestra comunidad".

#2 Nuisaint
Luego si una banda punk de Euskadi que dice algo de alguien del PP tardan poco en llamar a la policia y a sus jueces asalariados para acusarles de terrorismo. La doble vara de medir de siempre
16 K 181
#5 Katos
#2 pero que no estamos en los 80
0 K 7
Deviance #10 Deviance
#5 Ni en el 36, anda que.......
1 K 25
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
También lo era Perro Xanxes y que te vote xapote y salio el tiro por la culata xD
7 K 88
#4 Katos
#1 si, claro. Tener el apoyo de Bildu es que salga el tiro por la culata.

Más bien por la nuca, por lo de Txapote ETA..
0 K 7
ChukNorris #6 ChukNorris
#4 Rajoy no gobierna porque no quiere.
0 K 10
#9 Galton
#4 Me encantan las lágrimas de facha... son tan previsibles... {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
3 K 37
mmlv #3 mmlv
Nivelazo
1 K 25
Deviance #7 Deviance
#3 En to la diana compadre, es pa fliparlo, ya ni educación.... pfffff
0 K 14
cromax #8 cromax
Qué nivel Maribel... Y esta es la primera fuerza en votos de Aragón y gobierna en las tres capitales de provincia. Que, por cierto, vaya banda de cuñaos tienen en todos los estamentos.
Estoy rodeado de gente aún más zopenca de lo que pensaba y no me debo haber dado cuenta. :palm:
1 K 22
#12 Albarkas
#8 Claro que te das cuenta, pero al final se hace callo.
Cuando los oyes repetir como loros las paridas que oyen por la tele y la radio de sus gurús, casi que da la risa tonta.
El otro día, por ejemplo me llevó un taxista friki que me quiso dar una conferencia a las 5 de la mañana sobre el problema que estaba generando el perro con la deuda externa. Repito, a las 5 de la mañana.
Cuando vió como me reia de cada parida que decía a carcajadas, decidió callarse.
0 K 10
ipanies #13 ipanies
Ilegalización del PP ya antes de que pase de organización delictiva a terrorista... Están a un pasito.
0 K 12
ansiet #11 ansiet
Los populares de la comunidad consideran que el grito escuchado en el pregón de San Lorenzo refleja "el hartazgo de los ciudadanos ante un Gobierno lleno de corrupción".
Ya... Un gobierno lleno de corrupción como si el PP fuese un gobierno lleno de querubines la madre que los parió.
El asco que dan ante un hecho que deberían de condenar.
0 K 11

