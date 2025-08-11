El PP de Aragón justifica los cánticos de 'Pedro Sánchez, hijo de puta' en Huesca: "Es el hit del verano"

El PP de Aragón intensifica su campaña contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los populares han justificado este lunes los gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" que se pudieron escuchar el pasado sábado en Huesca en el pregón de las fiestas de San Lorenzo. "Se ha convertido en el hit del verano", ha dicho Juan Pablo Artero, diputado autonómico del PP, que ha defendido que el grito "lo único que demuestra es el hartazgo de una población cansada de la corrupción que inunda al Gobierno de Sánchez y al PSOE en nuestra comunidad".
Más bien por la nuca, por lo de Txapote ETA..
Estoy rodeado de gente aún más zopenca de lo que pensaba y no me debo haber dado cuenta.
Cuando los oyes repetir como loros las paridas que oyen por la tele y la radio de sus gurús, casi que da la risa tonta.
El otro día, por ejemplo me llevó un taxista friki que me quiso dar una conferencia a las 5 de la mañana sobre el problema que estaba generando el perro con la deuda externa. Repito, a las 5 de la mañana.
Cuando vió como me reia de cada parida que decía a carcajadas, decidió callarse.
Ya... Un gobierno lleno de corrupción como si el PP fuese un gobierno lleno de querubines la madre que los parió.
El asco que dan ante un hecho que deberían de condenar.