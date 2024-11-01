El PP airea prácticas "pseudomafiosas" tras citar el juez a miembros del Gobierno andaluz por los contratos sanitarios

El Gobierno de Moreno resta importancia a la citación judicial de su número dos de Hacienda en un caso de presunta prevaricación y a la declaración como imputada de la actual gerente del SAS, que pidió sin éxito el archivo de la causa y una fianza de 450.000 euros al PSOE por querellarse.
“Por fin se va a poder aclarar ante el juez que todo se hizo correctamente. Los gerentes del SAS fueron quienes, en su momento, solicitaron comparecer para contar su versión. Este es un Gobierno que colabora con la Justicia”, ha dicho la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, sin valorar la citación judicial de su número dos, Amelia Martínez, que ocupaba el puesto de interventora general de la Junta durante el periodo investigado.