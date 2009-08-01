El pozo más profundo de la tierra que la URSS cerró rápidamente al llegar a los 12.000 metros tras un extraño descubrimiento

Hace solo un mes, la compañía estatal China National Petroleum Corporation (CNPC) anunció que había completado, por fin, la perforación del pozo vertical 'Shenditake 1'. Situado en la región autónoma de Xinjiang, al noroeste del país, se ha convertido en el más profundo de Asia con sus 10.910 metros.
| etiquetas: urss , soviéticos , pozos
Durante los primeros 3.000 metros, las temperaturas dentro del pozo habían aumentado más o menos a lo que los investigadores esperaban, pero después el nivel de calor se disparó mucho más rápido. Cuando la perforación comenzaba a acercarse al objetivo inicial, el agujero se había calentado a 185 °C, el doble de lo que habían previsto.
Eso no fue todo. Los investigadores, además, descubrieron
… » ver todo el comentario
Menudo chasco.
¿El Balrog o Cthulhu?