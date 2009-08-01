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El pozo más profundo de la tierra que la URSS cerró rápidamente al llegar a los 12.000 metros tras un extraño descubrimiento

El pozo más profundo de la tierra que la URSS cerró rápidamente al llegar a los 12.000 metros tras un extraño descubrimiento

Hace solo un mes, la compañía estatal China National Petroleum Corporation (CNPC) anunció que había completado, por fin, la perforación del pozo vertical 'Shenditake 1'. Situado en la región autónoma de Xinjiang, al noroeste del país, se ha convertido en el más profundo de Asia con sus 10.910 metros.

| etiquetas: urss , soviéticos , pozos
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Menuda puta mierda de titular, máxime cuando dentro explica porqué dejaron de perforar:

Durante los primeros 3.000 metros, las temperaturas dentro del pozo habían aumentado más o menos a lo que los investigadores esperaban, pero después el nivel de calor se disparó mucho más rápido. Cuando la perforación comenzaba a acercarse al objetivo inicial, el agujero se había calentado a 185 °C, el doble de lo que habían previsto.

Eso no fue todo. Los investigadores, además, descubrieron

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Golan_Trevize #11 Golan_Trevize
#8 Oh... ¿me estás diciendo que no encontraron restos alienígenas, ni un portal a otras dimensiones, tal y como parece deducirse del titular?

Menudo chasco.
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Solucionaria #4 Solucionaria
La historia completa, con todos los detalles y contada de una manera excelente, como todo, en La Pizarra de Yuri
2 K 21
#7 Pixmac *
No me extraña que lo cerraran. Lo que se encontraron  media
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Gry #3 Gry
¿Que fue de la empresa esa que quería hacer pozos todavía más profundos con microondas para obtener energía geotérmica?
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#10 candonga1
A pico y pala... en aquella época los rusos no disponían ni de chips de lavadora.
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Hagan sus apuestas.

¿El Balrog o Cthulhu?
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poyeur #2 poyeur
#1 Calor, calor nada más {0x1f609}
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#9 tropezon
#2 He ido al blog de yuri, que indican más abajo, para leer lo que dices
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Zarangollo #5 Zarangollo
Ummmh, que no me entere yo que ese agujero pasa hambre
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menéame