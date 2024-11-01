edición general
Posibles fechas y horarios del lanzamiento de Artemis II, la misión del regreso a la Luna tras más de 50 años

Las nuevas oportunidades de lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna después de más de 50 años, serán entre el 7 y el 11 de marzo de 2026.

#1 rbrn
Madre mía, no estaba al tanto yo de esta misión :palm:

#0 gracias por el envío
josde #2 josde
Si no les vuelve a pasar algo, como hace dos días.
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
#2 Si seguís a Astrofriki, que fracase en las pruebas y se cancele el programa, es lo mejor que les puede pasar a los astronautas que se tengan que montar en él... si quieren volver con vida

Es un despropósito de cohete/sistema de principio a fin, usando motores reciclados pagados a precio de oro con mil problemas detectados, sobrecostes mil millonarios por todos lados, bajada de los niveles y márgenes de seguridad para adaptarlos al Artemis en lugar de al revés, etc. vamos, calidad de la actual Boing 100%

Resumen, todo mal, y me encantaría que se volviese a la luna, pero con este cohete las probabilidades de ser un viaje solo de ida son astronómicas, nunca mejor dicho
