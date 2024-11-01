edición general
¿Es posible cambiar el rumbo?

Lamentablemente hay un consenso científico abrumador respecto a que la actividad humana está causando un cambio climático sin precedentes desde que existimos como especie, además de una extinción masiva...

Fran_Ramos #1 Fran_Ramos
La única forma de cambiar el rumo es coger a las 100 personas más ricas del planeta, cortarles la cabeza y repartir sus riquezas sin volver de nuevo a joder el planeta... bajo pena de eso cortar cabezas.
#2 Quillotro
El rumbo, sí. A los humanos, no. Que cada uno saque sus conclusiones...
