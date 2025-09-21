edición general
Portugal reconoce oficialmente el Estado de Palestina

Portugal reconoce oficialmente el Estado de Palestina

Portugal reconoce oficialmente el Estado de Palestina, a través de una declaración del ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel.

Aokromes #1 Aokromes
a los sionistas les va a salir caro el genocidio.
#3 rufian
demasiado tarde
Pertinax #2 Pertinax *
Al final van a quedar solos EEUU, Israel, y alguna isla perdida en quintalapolla.
fareway #4 fareway
#2 Y Madrid...
#8 kurro
#4 y Arabia Saudí
traviesvs_maximvs #6 traviesvs_maximvs
#2 y Alemania e Inglaterra.
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Por desgracia el Estado Palestino va a durar menos que la declaracion de Independencia catalana.
Blackat #10 Blackat
#5 Está por ver ..al final es una carrera de fondo .

No reconocer la independencia de Catalunya va a conllevar el colapso de España .

No subestimes la estupidez de España
Blackat #9 Blackat
Reconocer escombros y tumbas hoy se ha puesto de moda ...es trending topic ...igual que lo es ser cobardes.

Malditos sean todos por no parar los pies y juzgar a Israel por crímenes de guerra .
