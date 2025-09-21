·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11492
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
10187
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
5782
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
5221
clics
A Menéame le hace falta un foro
4475
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
más votadas
381
Canadá y Australia se suman a Reino Unido y reconocen el Estado de Palestina
577
Trece años de acoso, persecución y corrupción: el control de la libertad de expresión en Galicia bajo el clan de Feijóo y la sombra de María del Mar Sánchez Sierra
479
Toma fuerza el posicionamiento de Pedro Sánchez para el Nobel de la Paz
388
La relación del PP de Ayuso con Pegasus, el programa informático que espió ilegalmente a Pedro Sánchez y varios ministros
314
La audiencia castiga a Ferreras en beneficio de Javier Ruiz y sitúa Al Rojo Vivo en mínimos históricos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
5
clics
Portugal reconoce oficialmente el Estado de Palestina
Portugal reconoce oficialmente el Estado de Palestina, a través de una declaración del ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel.
|
etiquetas
:
palestina
,
portugal
,
israel
6
0
0
K
68
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
0
0
K
68
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Pertinax
#6
www.meneame.net/story/reino-unido-reconocera-hoy-palestina-como-estado
1
K
31
#1
Aokromes
a los sionistas les va a salir caro el genocidio.
0
K
14
#3
rufian
demasiado tarde
0
K
14
#2
Pertinax
*
Al final van a quedar solos EEUU, Israel, y alguna isla perdida en quintalapolla.
0
K
11
#4
fareway
#2
Y Madrid...
0
K
17
#8
kurro
#4
y Arabia Saudí
0
K
9
#6
traviesvs_maximvs
#2
y Alemania e Inglaterra.
0
K
10
#5
Atusateelpelo
Por desgracia el Estado Palestino va a durar menos que la declaracion de Independencia catalana.
0
K
10
#10
Blackat
#5
Está por ver ..al final es una carrera de fondo .
No reconocer la independencia de Catalunya va a conllevar el colapso de España .
No subestimes la estupidez de España
0
K
6
#9
Blackat
Reconocer escombros y tumbas hoy se ha puesto de moda ...es trending topic ...igual que lo es ser cobardes.
Malditos sean todos por no parar los pies y juzgar a Israel por crímenes de guerra .
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No reconocer la independencia de Catalunya va a conllevar el colapso de España .
No subestimes la estupidez de España
Malditos sean todos por no parar los pies y juzgar a Israel por crímenes de guerra .