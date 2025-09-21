Feijóo ve perjudicial reconocer ahora al Estado palestino, que "empodera" a Hamás: "No comparto la decisión de Sánchez" [HEMEROTECA]

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que reconocer "en este momento" al Estado palestino es "más perjudicial para los palestinos que beneficioso" y ha alertado de que ese paso "empodera" a Hamás. Por eso, ha dicho que no "comparte" la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Estando a favor del reconocimiento de los dos estados, en este momento le vamos a hacer más daño al pueblo palestino que beneficio. Y vamos a empoderar a Hamás que me parece el mayor disparate, porque el mayor enemigo del pueblo palestino es Hamás"