Portugal logra extinguir el mayor incendio de su historia, que arrasó más de 64.000 hectáreas

A última hora de este lunes, los rescoldos del incendio de Arganil, en el distrito de Coímbra (centro de Portugal), concentraban casi la mitad de los operarios que luchaban contra el fuego en los bosques lusos. Unos 700 efectivos se afanaban en apagar por completo los restos del incendio que deflagró el pasado 13 de agosto y ardió sin pausa durante once días, hasta este domingo, cuando entró en fase de resolución. Por el camino, avanzó por seis ayuntamientos de los distritos de Coímbra, Guarda y Castelo Branco, arrasando 64.451 hectáreas...

3 comentarios
Supercinexin #3 Supercinexin
#2 Me refiero a Centroderecha, Derecha Conservadora, Derecha Liberal, Derecha Turboliberal, Derecha Fascista, Derecha Alien, Derecha Predator... :troll:
Supercinexin #1 Supercinexin
Lo bueno de todo esto es que el verano de 2026 será un año con muy pocos incendios forestales en la Península Ibérica.

Verás como en la tele te lo sacan como todo un logro. Todos los telediarios, de todas las ideologías.
ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 ¿ Hay telediarios de ideologías distintas? ¿ En la TDT?

Lo dudo.
