Portugal anuncia elecciones presidenciales para enero de 2026

Marcelo Rebelo de Sousa convoca elecciones presidenciales en Portugal para el 18 de enero de 2026, sin optar a reelección. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, ha oficializado la convocatoria de las próximas elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 18 de enero de 2026. Este evento marcará un importante momento político en el país, especialmente dado que Rebelo de Sousa no se presentará a la reelección.