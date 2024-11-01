edición general
Portugal anuncia elecciones presidenciales para enero de 2026

Marcelo Rebelo de Sousa convoca elecciones presidenciales en Portugal para el 18 de enero de 2026, sin optar a reelección. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, ha oficializado la convocatoria de las próximas elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 18 de enero de 2026. Este evento marcará un importante momento político en el país, especialmente dado que Rebelo de Sousa no se presentará a la reelección.

Aguarrás #1 Aguarrás
Lo peor de todo es que los populistas de mierda de Chega son los únicos en gritar que el rey va desnudo.
Un país tan pequeño no puede absorber de repente tanta inmigración.
Sobre todo si sus cuentas públicas no eran muy boyantes.
