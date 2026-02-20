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Portugal se alza al primer puesto de la UE en electricidad generada con fuentes renovables

Portugal se alza al primer puesto de la UE en electricidad generada con fuentes renovables

El pais ocupa habitualmente la 5ª posición europea en generación de electricidad verde

| etiquetas: renovables , portugal , ue
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7 comentarios
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sotillo #1 sotillo
Bueno están respetando las normas, nos adelantan por la izquierda
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Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
#1 Portugal y España van unidas de la mano, el sistema eléctrico peninsular está unido, España y Portugal comparten el mismo mercado mayorista de electricidad (MIBEL), por lo que el precio de la energía suele ser casi idéntico en origen. Lo que ha pasado es la generación hidroeléctrica tiene más peso en Portugal está siendo muy alta por las lluvias tan abundantes llegando a ser la fuente más importante con el 36%, ha superado a la eólica. En España la hidraulica tiene menos peso el 18%.
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sotillo #4 sotillo
#3 Lo mismo es por el distinto modelo de gestión de la hidráulica, allí va más a favor del estado y aquí va más al beneficio de lo privado
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Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho *
#4 Son muy parecidos, pero Portugal tiene más peso el hidráulico. La gestión es conjunta, la península Ibérica está poco conectada con Europa. En el grafico puedes ver que en eolica y en solar España y Portugal están a la par, lo único que cambia es la hidraulica, que Portugal por su geografía tiene más capacidad y posibilidades.  media
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#6 chavi
#3 Y en España se ha optado por desaguar sin generar para no derribar el precio eléctrico.

Basta ver las cifras de producción hidroeléctrica cuando hubo esas lluvias históricas y los embalses tenían que desaguar si o si
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Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
#6 Los embalses tienen diferentes funciones, también la gestión de las riadas, no se vacían, ahora mismo los pantanos de España están con cifras record.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Pues a seguir la vía portuguesa.
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menéame