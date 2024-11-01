edición general
14 meneos
24 clics

Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la RPDC sobre la situación en Venezuela [ENG]

Estamos atentos a la gravedad de la actual situación venezolana, provocada por la arbitrariedad de los EE.UU., junto con el aumento de la inestabilidad que se suma a la ya debilitada situación regional. El incidente es otro ejemplo que confirma claramente una vez más la naturaleza canalla y brutal de los EE.UU., que la comunidad internacional ha presenciado con tanta frecuencia durante mucho tiempo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPDC denuncia enérgicamente el acto de búsqueda de hegemonía de EE.UU. cometido en Venezuela.

| etiquetas: corea del norte , rpdc , eeuu , venezuela , soberanía
12 2 0 K 175 actualidad
2 comentarios
12 2 0 K 175 actualidad
Cehona #2 Cehona
Ahora es cuando China pasa del COI y no acude a las olimpiadas de Los Ángeles 2028, sabiendo que no van a vetar al equipo olímpico USA
0 K 13

menéame