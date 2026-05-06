Un portacontenedores francés que transitaba el estrecho de Ormuz sufre un ataque “de origen desconocido” que deja a varios tripulantes heridos

El ataque llega poco después del anuncio estadounidense de suspender su operativo ‘Proyecto Libertad’ en medio de contactos diplomáticos para lograr un acuerdo con Irán, según la administración Trump. El grupo naviero francés CMA CGM ha comunicado que uno de sus buques, el San Antonio, resultó atacado mientras cruzaba el Estrecho de Ormuz. El suceso, ocurrido el martes, dejó varios tripulantes heridos y causó daños en la embarcación.