Portaaviones: el Gerald R. Ford contra el Tipo 003 Fujian ¿Quién liderará el futuro poder aéreo naval?

Estados Unidos y China se encuentran inmersos en una competencia directa por el dominio de los portaaviones, centrada en el USS Gerald R. Ford estadounidense y el Tipo 003 Fujian chino. Esta rivalidad señala un cambio hacia una guerra aeronaval de alta intensidad y desafía décadas de superioridad indiscutible de Estados Unidos en materia de portaaviones.
| etiquetas: comparativa , portaaviones , ee.uu. , china
El Ford es un 20% más grande, nuclear y permite 160 despegues por día frente a las 120 del chino, que tiene propulsion convencional.
Ahora bien, a la velocidad que van los chinos tendrán el tipo 005 mientras que los USA seguirán con estos... y ahí ya si que dominarán el futuro. El titular está mal redactado
Resumiendo: el presente es de la US Navy, el futuro de la PLAAN china
Bromas aparte, EEUU tiene mucha más experiencia acumulada en portaaviones porque son una manera de proyectar poder, y eso es esencial cuando la mayoría de los follones en los que te metes son a gran distancia de tu territorio, para invadir y controlar estados ajenos.
China lo que necesita es proyectar capacidades defensivas en sus principales rutas comerciales y en su litoral, que no es pequeño, porque nadie en su sano juicio intentaría invadir el territorio chino, igual que nadie intentaría invadir EEUU.
China va a jugar en casa.
Y ya tiene estrategias para lidiar contra los portaaviones usanos.
No son tan idiotas de ponerse a ver quien la tiene más larga.
La cosa consistirá en lluvia de misiles y a otra cosa.
Proteger sus líneas de exportación es vital para su economía.
Es cuestión de tiempo que cambiemos un amo (USA) por otro (China).
El tiempo dirá, pero los chinos irán mejorando con cada buque. Pero los Estados Unidos también. Como dice el artículo, además China no tiene experiencia en combate, logística y coordinación, mientras que la U.S. Navi… » ver todo el comentario
Hasta ahora se ha afirmado y asegurado que el portaviones es una nave prácticamente indestructible, protegida por su task force con interceptores de misiles, con defensas antisubmarino etc.
Sin embargo esa invencibilidad está cada día más en duda:
www.meneame.net/story/eeuu-asegura-china-puede-destruir-todos-portaavi
y un portaaviones es una pérdida inasumible… » ver todo el comentario
Tiempo al tiempo...