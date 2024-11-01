edición general
1 meneos
128 clics

Portaaviones chino Fujian

El 22 de septiembre de 2025, los medios estatales chinos publicaron imágenes de vídeo de Fujian realizando una catapulta electromagnética de los J-15T , J-35 y KJ-600 , cuando el portaaviones regresaba de su novena prueba en el mar . El portaaviones entró formalmente en servicio PLAN en una ceremonia en Sanya el 5 de noviembre de 2025, con Xi Jinping a bordo.

| etiquetas: actualidad , militar , tecnologia , geopolitica
1 0 0 K 9 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 9 actualidad
#1 diosmioporque
Ya podemos decir con seguridad que China tiene ahora tres grupos de ataque de portaaviones.
Divgen.ru
Básicamente porque un portaaviones (un carrier) es un elemento de ataque, no tiene mucho sentido defensivo contra los costes en tierra, etc.
Más y más dinero en armas. Al final resulta que es lo único que tienes y ... (Alemania 1939 y Japón 1941).
0 K 9

menéame