Portaaviones chino Fujian

El 22 de septiembre de 2025, los medios estatales chinos publicaron imágenes de vídeo de Fujian realizando una catapulta electromagnética de los J-15T , J-35 y KJ-600 , cuando el portaaviones regresaba de su novena prueba en el mar . El portaaviones entró formalmente en servicio PLAN en una ceremonia en Sanya el 5 de noviembre de 2025, con Xi Jinping a bordo.