Porsche patenta la receta del cambio manual que podría utilizar en sus coches eléctricos

La patente explica, por un lado, un cambio automático como el que vemos habitualmente, con una palanca que se mueve de forma longitudinal (hacia delante y hacia atrás) con la P, R, N y D convencionales. No obstante, es posible accionar un mecanismo en el que se mueve también hacia los lados, simulando - y esta es la palabra clave - un cambio en H (aunque la patente de Porsche también abre las puertas a que simule un cambio secuencial de manera indistinta). En realidad, la construcción es muy sencilla: la palanca funciona con una superficie des
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¡qué leches a precio de gasolina¡ ¡A precio de gasoleo de calefacción!
Madre la tontería que tienen algunos.
Los chinos se los van a comer con patatas.