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Porsche patenta la receta del cambio manual que podría utilizar en sus coches eléctricos

Porsche patenta la receta del cambio manual que podría utilizar en sus coches eléctricos

La patente explica, por un lado, un cambio automático como el que vemos habitualmente, con una palanca que se mueve de forma longitudinal (hacia delante y hacia atrás) con la P, R, N y D convencionales. No obstante, es posible accionar un mecanismo en el que se mueve también hacia los lados, simulando - y esta es la palabra clave - un cambio en H (aunque la patente de Porsche también abre las puertas a que simule un cambio secuencial de manera indistinta). En realidad, la construcción es muy sencilla: la palanca funciona con una superficie des

| etiquetas: porche , cambio , palanca , coche eléctrico , engañabobos
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4 comentarios
3 0 0 K 39 actualidad
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

¡qué leches a precio de gasolina¡ ¡A precio de gasoleo de calefacción!  media
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
En resumen, que Porsche te va a vender el cambio de marchas de logitech y va hacer que el motor eléctrico pegue tirones como si fuera el cambio de cuatro velocidades del SEAT 127. xD

Madre la tontería que tienen algunos.
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JackNorte #2 JackNorte *
#1 El siguiente cambio , es poner el precio de la electricidad acorde al de la gasolina de competicion , para dar mas realismo ahhh y ruido de harley davidson xD
Los chinos se los van a comer con patatas. xD
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eltoloco #3 eltoloco
Ridículo.. :palm: :palm: :palm:
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menéame