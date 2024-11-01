Porsche ha decidido dar marcha atrás en el coche eléctrico y ha cabreado a los inversores: sus acciones y las de Volkswagen se han desplomado, y las cosas pintan difíciles

"Hemos observado una clara caída en la demanda de automóviles eléctricos exclusivos, y estamos teniendo eso en cuenta". Hace unos días, el CEO de Porsche, Oliver Blume, compartió los planes de la marca con los inversores: el deportivo eléctrico no está gustando, así que Porsche incluirá una opción de motor de combustión para las versiones superiores de la próxima generación del 718 Boxster y el Cayman. Una noticia que no ha gustado a los inversores y que ha acabado penalizando no solo a los de Stuttgart, sino también a la matriz.