edición general
5 meneos
6 clics
Porsche ha decidido dar marcha atrás en el coche eléctrico y ha cabreado a los inversores: sus acciones y las de Volkswagen se han desplomado, y las cosas pintan difíciles

Porsche ha decidido dar marcha atrás en el coche eléctrico y ha cabreado a los inversores: sus acciones y las de Volkswagen se han desplomado, y las cosas pintan difíciles

"Hemos observado una clara caída en la demanda de automóviles eléctricos exclusivos, y estamos teniendo eso en cuenta". Hace unos días, el CEO de Porsche, Oliver Blume, compartió los planes de la marca con los inversores: el deportivo eléctrico no está gustando, así que Porsche incluirá una opción de motor de combustión para las versiones superiores de la próxima generación del 718 Boxster y el Cayman. Una noticia que no ha gustado a los inversores y que ha acabado penalizando no solo a los de Stuttgart, sino también a la matriz.

| etiquetas: porsche , coche , eléctrico , inversores
4 1 0 K 64 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 64 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Con utilitarios a precio de deportivo, no creo que el problema sea que "el deportivo eléctrico no está gustando" más bien que el target que le gusta y puede pagarlo es demasiado exiguo.
2 K 31
Peka #2 Peka
A ver si suben las acciones de Rivian, que estos si apuestan por el eléctrico.
0 K 12

menéame