4
meneos
22
clics
El porqué de los Pujol y compañía
Tras el reconocimiento del dinero de Andorra por el expresident, muchos lloraron. Sus lágrimas eran sinceras, pero también una fantasía.
|
etiquetas
:
pujol
,
juicio
,
andorra
3
1
0
K
51
actualidad
5 comentarios
3
1
0
K
51
actualidad
#2
Himnotic
Correcto, pasan los años y seguimos leyendo lo mismo, edulcoradas versiones del,.. “bueno, parece que no sabía bien lo que hacían… estaban en una burbuja…”
Lo siento pero justicia y todo bien aclarado, ah! Y el dinero se devuelve..
Nunca me ha quedado claro como queda el tema de las devoluciones de dinero robado al Estado
2
K
38
#4
tul
#2
no han devuelto nada, ni este ni los del ppsoe, ni los bancos rescatados, pero nada les volveis a votar en las proximas que total...
1
K
21
#3
Supercinexin
Y a éstos votaban en masa perpetuamente todos esos que luego decían que si los demás votamos a PePé, que si fachaFranco todos, que si Espanya corrupció... Te tienes que reír.
No hay nada más parecido a un nacionalista español que un nacionalista catalán.
1
K
32
#1
HeilHynkel
iempre existe un motivo para explicar cómo al hijo mayor de los Pujol no le suponía ningún rubor ir acumulando coches de lujo en un garaje de Barcelona, teniendo en cuenta que era el hijo del president de un “petit país”. Ahora sería imposible.
Mira tú qué casualidad. Conozco a otro señor muy campechano él que hacía lo mismo y eramos tan gilipollas que nos creaímos que se los regalaban por lo majo que era y que eso eran cosas que se hacían entre
monarcas
gentes campechanas.
0
K
20
#5
Un_señor_de_Cuenca
#1
Bueno, es que en el caso de Campechano I, aparte de sus corruptelas, era verdad que le regalaban vehículos de forma habitual, o incluso él mismo los exigía. Era la forma de algunos de congraciarse con él. En otro contexto eso es prevaricación, pero como era el rey, pues ná.
El caso del hijito de Pujolet es diferente, se los compraba él mismo con el dinerito mangado por su padre.
1
K
34
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
