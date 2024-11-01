Pontón pide la comparecencia de Rueda en el Parlamento ante "el colapso" en urgencias de hospitales gallegos

Tacha de “crítica” la situación y acusa a la Xunta de hacer una “voladura controlada” de la sanidad pública para beneficiar a la privada. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido la comparecencia de Alfonso Rueda en el próximo pleno de la Cámara gallega para que dé explicaciones sobre “el colapso” en las urgencias de los hospitales gallegos. En declaraciones a los medios este miércoles en Vigo, la líder nacionalista ha reprochado al PP que “ponga en riesgo la salud” de los gallegos después de 16 años de políticas de recortes