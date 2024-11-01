Los polos políticos opuestos pueden ser más parecidos de lo que creen (eng)

Los cerebros de individuos políticamente extremistas, ya sean de izquierda o de derecha, parecen responder y procesar la información política de maneras sorprendentemente similares, según una investigación publicada en el Journal of Personality and Social Psychology.
| etiquetas: polarización , política
"we cannot make any claims about the causality of our findings, as we only study associations
between ideological extremity and neurophysiological responses."
Cogen a 43 personas, les pagan 40$
Casi todos de extrema derecha (la gráfica de barras de los que eran de derechas y de izquierdas está más teñida de rojo, color que usan para derecha, que de azul, color que usan para izquierdas)
Y resulta que encuentran algunas similitudes...
De verdad...
¡¡¡¡¡SIENSIA!!!!
Dices que tu propio titular es falso en el paper y te lo publican.
En el otro polo, son fachas o racistas .
Lo leemos aquí a diario.