Polonia eventualmente buscará sus propias armas nucleares, dice el primer ministro polaco Donald Tusk [EN]

«Polonia se toma muy en serio la seguridad nuclear», declaró el primer ministro. «A medida que nuestras capacidades autónomas crezcan, nos esforzaremos por preparar a Polonia para las acciones más autónomas posibles en este ámbito en el futuro». Tusk afirmó haber estado en contacto con otros aliados europeos, como Suecia y Dinamarca, que expresaron interés en el proyecto. El presidente Karol Nawrocki ya dijo el mes pasado que era "partidario de que Polonia se uniera al proyecto nuclear".

#1 diablos_maiq
Eventualmente significa que lo harán unos meses al año ¿verdad?
#4 surco *
#1 #2 El titular es un poco engañoso, lo que dice es que se unirá a Francia en su paraguas nuclear y que su apuesta por un ejército Europeo independiente de USA es clara y decidida, no que Polonia se va a poner a enriquecer uranio.
Por lo menos uno que parece tenerlo claro.
Ya me jode decir esto, pero tiene pinta de que somos los últimos en enterarnos de la fiesta, porque en este país, todo, todo, todo se lee en clave nacional de tigres contra leones y esto va de que papel quiere jugar Europa frente al mundo, no de PP, PSOE, Podemos y Vox
#5 josiahallen
#1 Yo por "eventualmente" entiendo que están traduciendo "eventually".
Hoy en día ya sin dudarlo y considerándolo normal.
eltxoa #8 eltxoa
#5 y es por comentarios como el tuyo que necesitamos una oficina que defienda el español.
Bixio7 #3 Bixio7 *
pues que no lo anuncie muy alto, cuando Carrero Blanco quizo lo mismo para España, voló cerca de la embajada de USA, al poco de reunirse con uno de ellos ... y el proyecto pasó al cajón de los recuerdos.
#6 josiahallen
#3 muy, muy arriba
#7 dsj
#3 sería un buen momento sacarlo del cajón, sin mucha publicidad...
Por si acaso, que últimamente en este mundo es necesario tener un buen seguro.
#2 --843248-- *
Es la lógica que Trump, Putin y Netanyahu están imponiendo si quieres seguridad. Pero no les dejarán desarrollarlas.
Esto es precisamente a lo que se refería Sánchez.
