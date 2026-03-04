Polonia eventualmente buscará sus propias armas nucleares, dice el primer ministro polaco Donald Tusk [EN]

«Polonia se toma muy en serio la seguridad nuclear», declaró el primer ministro. «A medida que nuestras capacidades autónomas crezcan, nos esforzaremos por preparar a Polonia para las acciones más autónomas posibles en este ámbito en el futuro». Tusk afirmó haber estado en contacto con otros aliados europeos, como Suecia y Dinamarca, que expresaron interés en el proyecto. El presidente Karol Nawrocki ya dijo el mes pasado que era "partidario de que Polonia se uniera al proyecto nuclear".
| etiquetas: polonia , armas nucleares , donald tusk
Por lo menos uno que parece tenerlo claro.
Ya me jode decir esto, pero tiene pinta de que somos los últimos en enterarnos de la fiesta, porque en este país, todo, todo, todo se lee en clave nacional de tigres contra leones y esto va de que papel quiere jugar Europa frente al mundo, no de PP, PSOE, Podemos y Vox
Hoy en día ya sin dudarlo y considerándolo normal.
Por si acaso, que últimamente en este mundo es necesario tener un buen seguro.
Esto es precisamente a lo que se refería Sánchez.