·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9592
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
6254
clics
Mujer selk'nam cargando a su hijo en la espalda en 1923 [ENG]
4272
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
3504
clics
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
3579
clics
Resulta que era un sinvergüenza
más votadas
580
Greta Thunberg anuncia que la mayor flotilla de ayuda a Gaza partirá desde España
607
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
305
El fondo estatal de pensiones de Noruega retira sus inversiones en Israel [EN]
430
Clausurada la web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Quiles: "Este dominio ha sido incautado por el FBI"
618
Vito Quiles, obligado a pagar 90 euros tras ser cazado sin billete en un tren a Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
29
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
El PP retomará la compra del caza F-35 estadounidense si vuelve a gobernar
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de rechazar la compra de los cazas F-35 amenaza a la Armada española con dejarla sin una capacidad de proyección
|
etiquetas
:
pp
,
f35
,
gasto militar
,
defensa
,
otan
10
3
7
K
54
politica
36 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
7
K
54
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
ContinuumST
¿Con o sin botón de apagado desde los Estados Pegados? (Lo del botón de apagado es una metáfora, espero que se entienda.)
13
K
158
#11
comunerodecastilla
#3
Pues si a votontos te refieres espera sentado, es hablando en román paladino y no asuntan, como para pillar una metáfora.
1
K
18
#20
Dectacubitus
#3
El "botón de apagado" no es una metáfora, es literal.
0
K
6
#21
ContinuumST
#20
Bueno, supongo que será algo más sofisticado, no entiendo de estas tecnologías, sólo lo que leo en prensa o artículos.
0
K
17
#22
johel
*
#3
Es aun peor y no se dice lo suficiente; toda la informacion del avion y datos de misiones pasan por los servidores de la usaf.
Son un problema de seguridad nacional de primer orden; Usa sabe hasta cuantos pedos se tira el piloto y si no le gusta como huelen no le deja despegar, puede cambiarle el plan de vuelo, adquirir todos los datos de tu ejercito, convertirlo en un caballo de troya para joder al pais, incluso se le pueden caer las bombas en pleno vuelo sobre la base "aliada".
Comprar aviones de combate europeos incluso siendo peores es la unica opcion razonable militarmente hablando. Joder, con aliados asi casi dan ganas de plantear seriamente comprar aviones chinos.
3
K
54
#24
ContinuumST
#22
A ver, yo entiendo pocas cosas, no soy
ejperto
en casi nada... y PUEDO entender que te vendan armamento militar que no se pueda usar en contra del país que te los vende. Puedo (más o menos) entenderlo... Pero que un país compre armamento (sea el que sea) que no se pueda usar como ese país decida es un poco... ahem... Ni Robocop, la película. Me imagino a un General español comprando eso y no me cuadra. Pero, como digo, qué sabré yo, que soy lerdo en muchas áreas.
0
K
17
#25
johel
*
#24
Buena parte del ejercito español son sargentos chusqueros, chupacharcos peperos y flipados aspirantes a nazis donde denunciar la corrupcion acaba en consejo de guerra, expulsion y prision. A la gente que sabe hacer las cosas, que la hay, no se le hace ni puto caso.
Y luego ya tenemos las ideas politicas del pp sobre el ejercito; cosas como disolver la ume por "inutil" cuando es la unica que mantiene la buena imagen de todo el ejercito español, desinvertir o privatizar los…
» ver todo el comentario
2
K
37
#32
ContinuumST
*
#25
Jod, he tenido que buscar qué demonios eran las "GBU-10 Paveway II"... como ya he dicho no entiendo mucho de estos temas... Pues no sé, si yo fuera general o algo así... y pensando en la supuesta defensa de la patria... pues... No sé, estos temas me confunden un poco. Y como decía otro, depende de las "mordidas". En fin, los seres humanos somos así.
0
K
17
#27
tul
#24
ahora imaginate al general llevandose una suculenta mordida por comprar una mierda que no sirve, mas facil asi?
1
K
29
#30
ContinuumST
#27
Ya. Lo de comprar voluntades es un clásico, sí. Pero siempre me cuesta imaginar que ese alto militar (rango) no pensará en la defensa del país. No he nacido ayer. Claro.
0
K
17
#33
tul
#30
pues no entiendo porque te cuesta cuando tienes ejemplos a patadas.
1
K
29
#34
ContinuumST
#33
Cierto. La verdad es que soy muchas veces un idealista-tonto-a-las-tres.
0
K
17
#6
camvalf
La derecha de este país no pierde la oportunidad de traicionarlo y dejarnos a merced de sus amos y señores.
9
K
107
#18
calde
*
#6
Hombre! PP y VOX, con cualquiera que les venga con billetitos por detrás, ya sabemos que no lo pueden resistir.
0
K
11
#7
Toponotomalasuerte
Es la geopolítica del PP. Lamer botas y hundir y arrodillar a España.
9
K
97
#15
reivaj01
#7
Lamer
botas
pollas
0
K
11
#19
calde
#7
Efectivamente. Lo difícil es plantarse ante la corriente mayoritaria y, por ejemplo, apoyar a los palestinos cuando nadie les apoyaba, para defender principios básicos como los derechos humanos. Ahora vemos cada vez más países plantándose ante Israel.
PP y VOX ya tenemos muy claro lo que harían (y así hicieron en donde pudieron), darle palmaditas a los abusadores para ver si les tiran unos billetitos.
0
K
11
#1
valandildeandunie
*
Buena noticia, confirma que vamos a tener armamento y aviones europeos, en vez de la basura usana
Y ya si negociaríamos con los chinos sería la repera. El ex socio americano ya no es confiable para la seguridad nacional.
5
K
72
#4
Dragstat
Ni cotiza que van a hacerlo, al igual que plegarse a cualquier demanda o insinuación yanqui.
3
K
58
#8
blak
Dejad de menear The Objective por favor
4
K
55
#13
Asimismov
#8
lo menea la plantilla del Real Madriz.
0
K
12
#2
Beltza01
"capacidad de proyección de fuerza esencial para su desempeño en la defensa nacional".
A gusto se han quedado. Han vaciado el diccionario de las palabras vacías.
4
K
55
#26
tul
#2
eso se lo han dado escrito los de lockheed
0
K
12
#5
Klamp
Vaya un felon
4
K
54
#14
Metabarón
Son un puto cáncer para el país.
3
K
52
#10
Suleiman
Acaso lo dudaba alguien? Y lo del 5% y quitar el SMI, y no subir la jubilación y tantas cosas...
2
K
48
#16
placeres
#10
Yo lo dudo, cuando gobernó el PP tampoco es que metieran pasta en la flota aeronaval (El unico mérito del PP fué arriesgarse con los submarinos S-80 y la apuesta salió rana)
Ambos partidos han dejado pudrir ese tema hasta el ultimo minuto. Ya veremos cuando lleguen al gobierno quien esta en Washington, en este tipo de aviones, pues no hay mucha competencia y el F-35 tiene demasiada ventaja respecto al resto
0
K
11
#36
Ed_Hunter
#16
en realidad no tiene tanta ventaja. En realidad su principal ventaja es la capacidad stealth, que puede (case seguro) quedar obsoleta con una inminente nueva generación de radares, resultado entonces peor avión de combate que las versiones más modernas del Eurofighter y que el Rafale.
Además el F-35B es muy inferior a las versiones A y C, con menor capacidad de carga, menor alcance, menor velocidad, menor maniobrabilidad... Y que además tampoco lo podríamos desplegar desde el L61 sin una buena reforma del buque.
0
K
6
#31
Antipalancas21
Noticia de Theojete, bulo, sensacionalista o mentira segura, no les habrán llegado los sobres todavia que les envia el PP todos los meses.
0
K
20
#17
vicus.
*
Retomará la compra y el ojote de llegar al cinco por ciento del gasto seguro, por lo que se recortará en pensiones y gastos varios, como seguridad social, educación, sanidad y lo que haga falta por lamerle el ojete al Trumpeta, pero esto tele ojete no te lo cuenta, solo está para soltar bulos y propaganda de la derechusma.
0
K
14
#29
joffer
No hacia falta comunicado, es algo que todos damos por hecho. Eso y lo de chupar sin protestar.
0
K
12
#28
tul
hicieron lo mismo con el dedalo y los harrier, la solucion fue hacer una ñapa en la cubierta que duro dos telediarios pero los sobres rularon y todos contentos
0
K
12
#9
Alcalino
Pues a ver desde donde despegan esos aviones.
Porque por lo que he leído, la cubierta del Juan Carlos I
no aguanta la temperatura de los escapes del F35
0
K
10
#23
millanin
Vendepatrias.
0
K
8
#12
ElenaCoures1
*
Necesitaríamos un portaaviones como es debido, y no el multitodo que tenemos ahora
Se potenciaría la construcción en Navantia y a lo mejor hasta podemos venderlo
Hay una versión de Rafale francés que podría servir perfectamente
Me parece que no se han enterado
0
K
7
#35
Cntrl
*
Si la derecha aprendiera a tener la boquita cerrada hace años que tendría mayoría absoluta. Vaya manera más estúpida de perder votos
0
K
7
Ver toda la conversación (
36
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Son un problema de seguridad nacional de primer orden; Usa sabe hasta cuantos pedos se tira el piloto y si no le gusta como huelen no le deja despegar, puede cambiarle el plan de vuelo, adquirir todos los datos de tu ejercito, convertirlo en un caballo de troya para joder al pais, incluso se le pueden caer las bombas en pleno vuelo sobre la base "aliada".
Comprar aviones de combate europeos incluso siendo peores es la unica opcion razonable militarmente hablando. Joder, con aliados asi casi dan ganas de plantear seriamente comprar aviones chinos.
Y luego ya tenemos las ideas politicas del pp sobre el ejercito; cosas como disolver la ume por "inutil" cuando es la unica que mantiene la buena imagen de todo el ejercito español, desinvertir o privatizar los… » ver todo el comentario
botaspollas
PP y VOX ya tenemos muy claro lo que harían (y así hicieron en donde pudieron), darle palmaditas a los abusadores para ver si les tiran unos billetitos.
Y ya si negociaríamos con los chinos sería la repera. El ex socio americano ya no es confiable para la seguridad nacional.
A gusto se han quedado. Han vaciado el diccionario de las palabras vacías.
Ambos partidos han dejado pudrir ese tema hasta el ultimo minuto. Ya veremos cuando lleguen al gobierno quien esta en Washington, en este tipo de aviones, pues no hay mucha competencia y el F-35 tiene demasiada ventaja respecto al resto
Además el F-35B es muy inferior a las versiones A y C, con menor capacidad de carga, menor alcance, menor velocidad, menor maniobrabilidad... Y que además tampoco lo podríamos desplegar desde el L61 sin una buena reforma del buque.
Porque por lo que he leído, la cubierta del Juan Carlos I no aguanta la temperatura de los escapes del F35
Se potenciaría la construcción en Navantia y a lo mejor hasta podemos venderlo
Hay una versión de Rafale francés que podría servir perfectamente
Me parece que no se han enterado