Polonia confirma nuevos intentos de drones rusos por acceder a su espacio aéreo

El ministro del Interior ha expresado que la situación en la frontera polaco-bielorrusa «es muy tensa» y que permanecerá cerrada hasta que las autoridades certifiquen que es seguro reabrirla

#2 Deviance
#1 jajajaja, mu fino ahí, no seas tan cruel, que ABCes los gases son ingeridos involuntariamente. Y luego pasa lo que pasa, que hay gente que se traga todo como los pavos y así nos va.....
Salu2 compañero meneante.
#6 sotillo
#1 Tratando de quedarse embarazada de Estados Unidos para darnos una guerra y que la cuiden la vieja Europa, hay que joderse con el abuso que hay con los abuelos
#3 StuartMcNight
¿Intentos de acceder? ¿Que pasa que no encuentran el código de la cerradura?

Un dron no intenta acceder a un espacio aéreo. O entra y se ha derribado o no entra. Pero, ¿intentarlo? ¿Estamos majaras?
#4 Cehona
Si me tengo que informar por el ABC me leo el Marca, al menos ponen una gachí en la última página.
#5 suppiluliuma
Resumen de este envío: Polonia diciéndole a China que, si no le dice a su cliente ruso que se contenga un poco, ellos también van a tener problemas.

Closure of Poland’s border with Belarus derails €25 billion Chinese export route
