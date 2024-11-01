·
Polonia confirma nuevos intentos de drones rusos por acceder a su espacio aéreo
El ministro del Interior ha expresado que la situación en la frontera polaco-bielorrusa «es muy tensa» y que permanecerá cerrada hasta que las autoridades certifiquen que es seguro reabrirla
polonia
rusia
relacionadas
#1
mente_en_desarrollo
¿Otra vez con gases?
www.meneame.net/story/polonia-reconoce-entrada-dron-ruso-espacio-aereo
5
K
86
#2
Deviance
#1
jajajaja, mu fino ahí, no seas tan cruel, que ABCes los gases son ingeridos involuntariamente. Y luego pasa lo que pasa, que hay gente que se traga todo como los pavos y así nos va.....
Salu2 compañero meneante.
1
K
25
#6
sotillo
#1
Tratando de quedarse embarazada de Estados Unidos para darnos una guerra y que la cuiden la vieja Europa, hay que joderse con el abuso que hay con los abuelos
0
K
11
#3
StuartMcNight
¿Intentos de acceder? ¿Que pasa que no encuentran el código de la cerradura?
Un dron no intenta acceder a un espacio aéreo. O entra y se ha derribado o no entra. Pero, ¿intentarlo? ¿Estamos majaras?
1
K
25
#4
Cehona
*
Si me tengo que informar por el ABC me leo el Marca, al menos ponen una gachí en la última página.
0
K
17
#5
suppiluliuma
Resumen de este envío:
Polonia diciéndole a China que, si no le dice a su cliente ruso que se contenga un poco, ellos también van a tener problemas.
Closure of Poland’s border with Belarus derails €25 billion Chinese export route
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
