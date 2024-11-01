·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13924
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
7863
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
5142
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
5157
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
4065
clics
Cómo funciona la inteligencia artificial explicada fácil (sin tecnicismos)
más votadas
349
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
381
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
545
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
397
Nuevas imágenes y un testigo acreditan que fueron los fascistas quienes tendieron una emboscada en Lyon
509
El ABC prohíbe llamar extrema derecha a la extrema derecha
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
12
clics
La Polla Records - Carne Pa`la picadora
Hace ya tiempo que se acabó en necio sueño de una vida feliz nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad...
|
etiquetas
:
polla
,
records
,
carne
,
picadora
4
1
0
K
48
ocio
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
48
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Sr.No
Dame lo mejor
que tengo que olvidar
todas mis pellas
y algún que otro marrón.
0
K
12
#1
T3rr0rz0n3
Tremendo temazo
0
K
9
#3
TheIpodHuman
*
#1
Pues como casi todos los temas de La Polla Records.. no hay ninguno malo desde "Salve" su primer album de 1984 hasta el ultimo "Ni descanso, ni paz" de 2019, son todos unos temazos... y si hablamos de los directos mi favorito el "Vamos entrando"
1
K
25
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
que tengo que olvidar
todas mis pellas
y algún que otro marrón.