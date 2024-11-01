edición general
La Polla Records - Carne Pa`la picadora

Hace ya tiempo que se acabó en necio sueño de una vida feliz nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad...

Sr.No #2 Sr.No
Dame lo mejor
que tengo que olvidar
todas mis pellas
y algún que otro marrón.
#1 T3rr0rz0n3
Tremendo temazo
TheIpodHuman #3 TheIpodHuman *
#1 Pues como casi todos los temas de La Polla Records.. no hay ninguno malo desde "Salve" su primer album de 1984 hasta el ultimo "Ni descanso, ni paz" de 2019, son todos unos temazos... y si hablamos de los directos mi favorito el "Vamos entrando"
