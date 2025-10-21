edición general
Políticos han usado el nuevo lema del PAN: Patria, Familia y Libertad

Pero el lema elegido —"Patria, Familia y Libertad"— generó inmediatas comparaciones con el discurso de figuras como Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, quien popularizó la frase "Dios, patria, familia y libertad", y con Javier Milei, actual presidente de Argentina, quien apela constantemente a la tríada "Dios, patria y familia". El actor y activista Eduardo Verástegui, exprecandidato presidencial independiente y líder del movimiento Viva México, también reaccionó al relanzamiento del PAN.

| etiquetas: meloni , mussolini , bolsonaro , milei , verastegui , extrema derecha , patria
4 0 0 K 48 actualidad
3 comentarios
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Cuando alguien de derechas habla de "libertad" es que traerá dictadura y represión.
Supercinexin #2 Supercinexin
Patria: lo que ellos digan que es, para quienes ellos digan.
Familia: lo mismo.
Libertad: lo que ellos te digan que es libertad.

A todo lo demás: PAN PAN.
Herumel #1 Herumel
El lema no debería ser PFL más que PAN. :-P
