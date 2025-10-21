Políticos han usado el nuevo lema del PAN: Patria, Familia y Libertad

Pero el lema elegido —"Patria, Familia y Libertad"— generó inmediatas comparaciones con el discurso de figuras como Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, quien popularizó la frase "Dios, patria, familia y libertad", y con Javier Milei, actual presidente de Argentina, quien apela constantemente a la tríada "Dios, patria y familia". El actor y activista Eduardo Verástegui, exprecandidato presidencial independiente y líder del movimiento Viva México, también reaccionó al relanzamiento del PAN.