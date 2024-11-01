edición general
La política industrial de la UE vira completamente al modelo chino con nuevos trámites burocráticos y requisitos para las empresas extranjeras [EN]

Cambio radical respecto a las décadas de promoción de mercados abiertos y denuncia de transferencias forzadas de tecnología para obtener acceso a China. Las empresas ahora estarían obligadas a compartir conocimientos técnicos y los derechos de propiedad intelectual permanecerían en las empresas europeas. Los inversores extranjeros deberían comprometerse a destinar el 1% de los ingresos generados a I+D dentro de la UE. "Con un problema estructural de crecimiento, deberías pensarlo dos veces", existe riesgo de ahuyentar a los inversores.

azathothruna #1 azathothruna
Pero seguiran poniendo alfombra roja a empresas gringas.
