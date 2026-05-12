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La Policía Nacional trata de identificar a las personas que golpearon a un ladrón en Alicante

La Policía Nacional trata de identificar a las personas que golpearon a un ladrón en Alicante

La Policía Nacional trata de identificar a las personas que golpearon a un ladrón en Alicante El joven de 24 años arrestado hirió a un agente y ha tratado de morder a otros dos en la Comisaría Provincial

| etiquetas: alicante , ladrón , policía
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6 comentarios
3 1 0 K 32 actualidad
UnoYDos #3 UnoYDos
Así quieren ganarse al pueblo. Jodiendolos por hacer el trabajo que ellos no hacen.
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Chepacoletariado #4 Chepacoletariado
Si hicierais vuestro trabajo, sobre todo en fronteras y temas de inmigración, este suceso no hubiera ocurrido
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#1 perica_we
aún después de llevarse ostias tiene wevos a herir a los policias. :wall:
y tratan de identificar a los otros y a este lo soltarán....
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#2 Tronchador.
#1 Si yo fuese agente dedicaría tanto esfuerzo como dedican otros a investigar a políticos de derechas.
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Dene #5 Dene *
#1 bueno, igual los quieren identificar para avisarles de a qué hora van a soltar a esta joyita ... yatusabeh :-D :-D
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GeneWilder #6 GeneWilder
Por eso la gente ya pasa de intervenir si ven que a alguien está cometiendo un delito.
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menéame