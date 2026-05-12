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La Policía Nacional trata de identificar a las personas que golpearon a un ladrón en Alicante
La Policía Nacional trata de identificar a las personas que golpearon a un ladrón en Alicante El joven de 24 años arrestado hirió a un agente y ha tratado de morder a otros dos en la Comisaría Provincial
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:
alicante
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#3
UnoYDos
Así quieren ganarse al pueblo. Jodiendolos por hacer el trabajo que ellos no hacen.
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#4
Chepacoletariado
Si hicierais vuestro trabajo, sobre todo en fronteras y temas de inmigración, este suceso no hubiera ocurrido
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#1
perica_we
aún después de llevarse ostias tiene wevos a herir a los policias.
y tratan de identificar a los otros y a este lo soltarán....
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#2
Tronchador.
#1
Si yo fuese agente dedicaría tanto esfuerzo como dedican otros a investigar a políticos de derechas.
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#5
Dene
*
#1
bueno, igual los quieren identificar para avisarles de a qué hora van a soltar a esta joyita ... yatusabeh
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#6
GeneWilder
Por eso la gente ya pasa de intervenir si ven que a alguien está cometiendo un delito.
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y tratan de identificar a los otros y a este lo soltarán....