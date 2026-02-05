edición general
La Policía Nacional detiene en València a un notario y dos abogados por expolio a una octogenaria con alzhéimer

Los detenidos son el notario donde se realizaban las compraventas, los dos abogados de la víctima, la cuidadora de esta última y el comprador de los inmuebles. Sustrajeron en torno a 785.000 euros. El juez investiga si en el expolio a la anciana de València hubo intento de homicidio

#8 esbrutafio
El pobre notario debe ser una víctima inocente según el juez "los indicios de su participación son menores". Pero el notario fue en persona a hablar con los vecinos para desahuciar a la víctima.

"Para el quinto detenido, notario, el magistrado no adoptó medidas cautelares al entender que los indicios de su participación en los hechos son menores que los existentes contra los otros cuatro investigados"

"Posteriormente, pudieron averiguar que el notario …   » ver todo el comentario
jdhorux #4 jdhorux
Seguro que el notario lo hizo para llegar a fin de mes, pobriño
alfema #1 alfema
Hay gente que no debería tener cabida en esta sociedad.
Jack29 #6 Jack29
Pobre mujer, cagoento. Estas noticias si que me tocan una fibra, los ancianos, la gente con diversidad funcional, los enfermos... no pueden ser abusados. Y varios de ellos juntos en una misma persona, menos. No conozco el codigo penal pero espero que haya agravante gordo y caiga condena ejemplar si se demuestran culpables.
ansiet #5 ansiet
La madre que los parió, luego robas una gallina y vas 3 años al trullo.
TripleXXX #7 TripleXXX
Y ya se han visto otras noticias similares, y solo nos enteramos de los que pillan.
#2 Icelandpeople
Y cuanto más sigan subiendo los pisitos, más casos como este y peores vamos a ir viendo.

Tercermundismo, se solía decir.
#3 Abajo
Se merecen todos la pena de muerte. Gente así sobra.
elGude #12 elGude
Nacionalidad?
#11 euacca
Puto notario. Ojalá pase mucho tiempo en la cárcel. Los otros también, pero el notario es el que tiene que haber de barrera para estas situaciones.
#10 Gilántropo
Puede dar fe de que son un montón de estiércol.
#9 perica_we
si hay atenuantes, estafar a alguien que padece alzheimer debería ser agravante y multiplicar la condena x2
