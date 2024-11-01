·
La Policía Nacional detiene a un hombre por incitar al odio contra los menores no acompañados acogidos en Asturias
Está investigado por la colocación de tres pancartas en varios puntos de la comunidad autónoma con mensajes en contra de su presencia en el Principado. Usaba simbología nazi y de grupos de ultraderecha
actualidad
#1
Leon_Bocanegra
Ale, detenido solo por pensar diferente.
4
K
56
#9
Chinchorro
Lo de que use simbología nazi en los carteles no quiere decir que sea nazi ni nada por el estilo eh?
Que puede parecer nazi y llevar a cabo ideas nazis, pero insistimos, no tiene porqué ser un nazi.
2
K
37
#3
txutxo
El típico tonto a las tres.
1
K
20
#2
HeilHynkel
El típico admirador de Canteli.
0
K
14
#10
ur_quan_master
Todo por puto defender Patraña.
0
K
12
#4
Connect
Y es así señores como lo que no se puede protestar públicamente se acaba haciendo mediante votos a la ultradeercha. VOX debe estar frotándose las manos.
Poner carteles está mal, pero si se quitan selectivamente, unos sí y otros no, entonces hay colectivos que se sienten reprimidos y acaban votando al que les da la razón (aunque luego tampoco podrán hacer mucho más...)
0
K
12
#8
salteado3
#4
Hombre, un cartel de "Viva el Papa" no es lo mismo que "Muerte al maricón".
Falsa equidistancia.
1
K
27
#11
ingenierodepalillos
#4
Vete a la mierda, hombre
0
K
11
#5
alcama
Esto junto con los gritos racistas en Oviedo , parece que Asturias se está convirtiendo en territorio neonazi
2
K
-8
#6
Verdaderofalso
*
#5
sin contar las palizas neonazis
www.meneame.net/story/agresion-fascista-gijon-no-caso-aislado-consecue
Sin contar las comidas
www.meneame.net/story/cancelado-acto-grupo-neonazi-nucleo-nacional-con
0
K
20
#7
alcama
#6
Fachasturias
0
K
5
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
