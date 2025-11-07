La Policía Nacional desmantela la primera célula del Tren de Aragua en España

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas vinculadas al Tren de Aragua en una operación inédita en España. Se han realizado cinco registros en varias ciudades, incautando drogas, documentación y un arma prohibida, con apoyo internacional. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 13 presuntos integrantes de una célula del Tren de Aragua en España. Los arrestos se produjeron en Barcelona (8), Madrid (2), Gerona (1), La Coruña (1) y Valencia (1).