edición general
La Policía Nacional desmantela la primera célula del Tren de Aragua en España

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas vinculadas al Tren de Aragua en una operación inédita en España. Se han realizado cinco registros en varias ciudades, incautando drogas, documentación y un arma prohibida, con apoyo internacional. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 13 presuntos integrantes de una célula del Tren de Aragua en España. Los arrestos se produjeron en Barcelona (8), Madrid (2), Gerona (1), La Coruña (1) y Valencia (1).

powernergia #3 powernergia
Y sin bombardear lanchas y sin hundir casas ni hospitales.

Increible.
Mangione #4 Mangione
Si los dejan en Extremadura se les acaba el Tren rapidito.
Asimismov #1 Asimismov
A ver si van a ser empleados de la CIA, la DEA y del BATFE buscándose unas perras después del fin de USAID.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#1 hay colaboración entre fuerzas antiterroristas y contra los carteles de drogas
Asimismov #8 Asimismov
#6 ¿En qué sentido hay colaboración?
#7 Mengüi *
De la Wikipedia, sobre esta gente:

El día 17 de marzo de 2019 fue abatido un peligroso delincuente del Tren de Aragua de nombre Erick Eduardo Gil Martínez apodado "Erick villeguita",[29] aproximadamente a la 5:00 p.m. se produjo un enfrentamiento, donde organismos de seguridad del Estado lo dieron de baja, se pudo conocer por medio del servicio de inteligencia, que el antisocial llevaba una relación amorosa con la alcaldesa de municipio Santiago Mariño, Johana Sánchez, relación en

…   » ver todo el comentario
#5 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
#2 bacilo
Aquí dolo queremos trenes de renfe. No queremos competencia. Bueno, trenes franceses también.
